La vidéo d'un corgi en détresse, laissé seul sur un balcon depuis 3 mois, scandalise les habitants

Des images déchirantes d’un corgi qui tourne en rond sur le balcon d’un petit appartement ont suscité l’indignation des locaux, qui demandent son sauvetage urgent.

Helia Abdollahi, une habitante de Melbourne, en Australie, affirme avoir passé les trois derniers mois à filmer un chien solitaire, bloqué sur le balcon d’un appartement en face de son immeuble.

Elle a déclaré avoir fait plusieurs rapports aux autorités, qui n’ont déclenché aucune action, et a décidé de partager la vidéo angoissante dans un effort désespéré de susciter une mobilisation collective pour sortir le corgi de cette situation.

“Le balcon fait à peine 1,5 mètre de long, sans abri, ni jouets, ni confort. Nous l’avons vu là-bas sous la pluie, pendant des nuits glaciales et pendant des heures. Il tourne en rond, montre des signes d’anxiété, aboie ou crie pour attirer l’attention. Quand le propriétaire se présente, le chien est excité, remuant, espérant une interaction, mais il est complètement ignoré. Il semble même avoir peur d’entrer dans l’appartement, comme s’il savait qu’il n’avait pas le droit.” #AnimalNeglect #MelbourneDogs #AnimalAbuseAwareness #DogNeglect #AnimalWelfare #MelbournePetCommunity #Melbournepetrescue #dogsofvictoria #RSPCA #dogs #corgi #fyp #Melbourne ♬ original sound - heliabdollahi @heliabdollahi For the past three months, I’ve witnessed a little corgi trapped on a tiny 1.5m balcony of an apartment at 135 A’Beckett St (facing the south side, around level 8 or 9). Rain or shine, day or night—he is always out there. Alone. Cold. Barking. Spinning in circles. No toys, no bed, no food in sight. Just concrete. And silence. (This video is a short sped-up compilation) I reported this to RSPCA Victoria on June 1st, and followed it with emails, detailed descriptions, and video evidence—yet nothing has changed. Just this morning, in the freezing Melbourne rain, he was still out there. Last week, my housemate heard him crying and barking late at night. It was too dark to record, but we both knew what we were hearing. This isn’t a one-off. This is chronic neglect. I’ve seen him spin on that tiny balcony floor endlessly—a heartbreaking sign of anxiety and psychological distress. I’ve seen his tail wag when the owner comes out, desperately trying to connect. But the owner doesn’t even acknowledge him. Doesn’t pet him. Doesn’t let him inside. The corgi literally hesitates to step over the threshold, like he’s been conditioned to know he’s not allowed inside his own home. One time, the owner came out to sweep what looked like three separate piles of faeces—each one enough to fill a dustpan (as seen in video). That means this dog had been left out there long enough to go to the toilet multiple times, alone, without being walked or cared for. You don’t need to be an animal behaviourist to see that this dog is not okay. This is emotional abuse, and it’s completely preventable. Melbourne is freezing right now—I can barely handle the cold inside my apartment. I can’t even imagine how this small dog is surviving out there night after night. I’ve done what I can behind the scenes, but nothing is changing. So now, I’m turning to all of you. Please help me get RSPCA Victoria’s attention. Share this video. Tag them. Comment. Make noise. Demand accountability. And if someone from RSPCA sees this: I’ve even offered to foster him. I’ll care for him until he finds a permanent home. But right now, he’s suffering. Please do something. @RSPCA Victoria #RSPCAVictoria

Un chien en détresse sans solution

Les vidéos et photos du corgi montrent ses conditions de vie désastreuses. Le seul objet sur le balcon étroit est un petit chenil sans literie. Les côtés en verre du balcon ont été tachés de saleté et le propriétaire ne nettoie apparemment les excréments du chien que très rarement.

”Ce n’est pas une exception. C’est de la négligence chronique. Je l’ai vu tourner sur ce petit balcon sans fin - un signe déchirant d’anxiété et de détresse psychologique. J’ai vu sa queue remuer quand le propriétaire sort, essayant désespérément de se connecter, mais le propriétaire ne le reconnaît même pas. Ne le caresse pas. Ne le laisse pas entrer.”

Au moment de ses publications, Mme Abdollahi avait fait des rapports à la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), au conseil de Melbourne, à la direction du bâtiment, au café et à l’animalerie les plus proches, à plusieurs refuges d’animaux et à des groupes Facebook.

Des représentants de la RSPCA ont visité la propriété à deux reprises mais, en raison de la législation sur les animaux, ils n’ont pas pu saisir le chien sous prétexte qu'il est bien nourri et entretenu. Les travailleurs du conseil ont également visité la propriété et affirmé qu’ils surveillaient la situation.