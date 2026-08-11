Elle paie un siège en plus pour voyager avec son chien dans le train, la place est attribuée à un autre passager

Pour voyager avec sa chienne à bord d’un train, une femme a acheté un siège supplémentaire pour son animal. Mais cette place a été attribuée à une autre voyageuse.

Il n’est pas toujours évident de voyager avec son chien dans le train car à la SNCF, aucune place n’est dédiée aux animaux. Pour cette raison, une femme qui devait prendre le train à Paris pour rejoindre Montpellier a décidé d’acheter un siège supplémentaire à côté d’elle pour que sa chienne, une Rottweiler, ait assez d’espace et ne reste pas dans le passage.

Crédit photo : @Ruby_kon_ / X

Ainsi, la jeune femme a acheté deux places : une pour elle et une pour sa chienne.

Son siège est attribué à une autre personne

Cependant, tout ne s’est pas passé comme la voyageuse l’espérant. En voyant qu’une place était “libre”, le contrôleur a attribué le siège à une autre voyageuse, alors que cette femme a fait savoir qu’elle n’était pas à l’aise avec les grands chiens. Furieuse, la prorpiétaire de la Rottweiler a posté un message sur son compte X pour exprimer son mécontentement.

“SNCF je craque, j’en peux vraiment plus de vous et de votre politique. Le contrôleur a vu la place “libre” à côté et y a placé une personne, alors plus vraiment de place pour elle, en plus la dame qui squatte littérlement MA PLACE est “pas fan des grands chiens”. Rendez-vous compte : je paie un siège en plus pour le confort de ma chienne et pour respecter les consignes, on me prend ce siège pour le refiler à une personne.”

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“Je la mets où ma chienne ?”

Face à cette injustice, la voyageuse a tenté de trouver une solution pour donner plus d’espace à sa chienne, qui ne pouvait plus s’asseoir à côté d’elle. Voyant qu’il restait un espace inoccupé sous le portique à bagage, elle a voulu installer sa chienne à cet endroit mais s’est fait réprimandée par un agent.

“Votre contrôleur est venu m’engueuler à propos du fait que cet endroit est réservé aux bagages et certainement pas à “cet usage”. Du coup, je fais quoi ? Je la mets où, ma chienne ? Vous avez des espaces pour les bagages et les vélos, mais il est où, l’emplacement pour les chiens ?”

Comble de l’événement : aucune personne n’a posé ses bagages à cet emplacement, qui est resté vide tout le trajet.

Suite à sa protestation, la voyageuse a été contactée par la SNCF qui lui a remboursé le billet qu’elle avait acheté pour sa chienne. Cependant, elle n’a reçu aucune explication supplémentaire ni aucune excuse de la part de la compagnie ferroviaire.