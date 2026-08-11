Un mystérieux chat errant, recouvert de teinture rouge, inquiète une ville du Texas

Au Texas, habitants et associations de protection animale recherchent activement un mystérieux chat couvert de peinture rouge.

Depuis quelques jours, un chat intrigue et inquiète la communauté de League City, une ville située au Texas (États-Unis). La raison ? Son pelage gris est couvert d’une teinture rouge ou de peinture.

Un chat couvert de peinture rouge inquiète une ville du Texas

Selon le magazine People, le félin a été aperçu en train de se promener dans le secteur. Le hic ? Si l’animal est régulièrement repéré dans les rues, il reste insaisissable.

Les équipes de League City Animal Care, service municipal de protection et de prise en charge des animaux de la ville, ont tenté de capturer la boule de poils, sans succès.

Crédit Photo : League City Animal Care/Facebook

Face à cette situation, l’organisme a pris la parole sur Facebook le jeudi 6 août afin de rassurer les habitants.

« Nous savons qu’un chat a été aperçu dans le quartier avec de la teinture rouge de la peinture sur le pelage, et nous voulons que tout le monde sache que ce petit animal n’a pas été oublié », a écrit la structure.

Avant d’ajouter :

« Notre équipe s’efforce activement de capturer ce chat en toute sécurité et de le prendre en charge afin qu’il puisse recevoir les soins dont il a besoin ».

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Victime d’un réseau illégal de combats de chiens ?

Dans son message, League City Animal Care a demandé aux résidents de ne pas intervenir et de laisser les équipes se charger du sauvetage.

« Merci de ne pas essayer de l’attraper ni de lui déposer de la nourriture pour le moment. Nous savons que ces gestes partent d’une bonne intention, mais ils peuvent compliquer nos efforts pour le mettre en sécurité », a poursuivi l’organisme.

Crédit Photo : League City Animal Care/Facebook

Les photos du chat ont suscité un important engouement en ligne. Dans les commentaires, plusieurs internautes ont émis l’hypothèse que le chat pourrait être lié à un réseau présumé de combats de chiens.

« Je peux me tromper, mais les animaux peints ne sont-ils pas généralement associés aux réseaux illégaux de combats de chiens », s’interroge un utilisateur.

Un autre a écrit :

« Il pourrait s’être échappé d’une telle situation, et peut-être faudrait-il enquêter sur l’existence éventuelle de réseaux de combats de chiens dans notre secteur ? ».

À ce stade, les autorités n’ont annoncé ni enquête ni éventuelles poursuites pour maltraitance animale.

Affaire à suivre...