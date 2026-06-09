« C'est l'amour qui m'a fait oublier les chiens » : sa chienne meurt enfermée 3 heures dans la voiture pendant son rendez-vous galant... 250€ d'amende

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Un bouledogue dans une voiture

En Occitanie, un chien est mort après avoir été laissé par sa maîtresse dans sa voiture, sans eau ni air, pendant 3 heures. Celle-ci était partie à un rendez-vous amoureux.

Malheureusement, les chiens oubliés dans les voitures en été sont toujours aussi nombreux. Si vous voyez un chien enfermé dans un véhicule alors qu’il fait chaud dehors, vous pouvez agir en adoptant les bons gestes. Il y a quelques jours, une fan de Damso a notamment laissé son chien dans sa voiture en plein soleil pour aller à un concert. L’animal a été retrouvé vivant mais déshydraté.

Un bouledogue dans une voitureCrédit photo : iStock

Un drame similaire a eu lieu il y a quelques jours à Saint-Gaudens, en Occitanie. Une femme a laissé ses deux chiens, des bouledogues français, dans sa voiture pendant qu’elle partait à un rendez-vous galant.

Le chien est mort

Les animaux sont restés enfermés dans le véhicule sans eau ni air pendant 3 heures. Selon des informations rapportées par La Dépêche, seule une fenêtre était entrouverte d’à peine 5 centimètres. En plus de cela, les bouledogues français sont réputés pour avoir des problèmes respiratoires en raison de leur nez écrasé.

Un bouledogue dans une voitureCrédit photo : iStock

Malheureusement, l’un des deux chiens n’a pas survécu. Il s’agissait d’une chienne nommée Matilda, dont le corps a été retrouvé par les policiers. Le second chien a quant à lui été sauvé et confié à la SPA.

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Lire aussi : Une fan de Damso laisse son chien dans la voiture en plein soleil pour aller au concert

250 euros d’amende

La propriétaire des chiens a été jugée mais n’a pas pris la peine de se rendre au tribunal. Lors de son audition par la police, elle avait déclaré qu’elle allait à un rendez-vous galant quand elle a oublié ses chiens dans sa voiture.

“C’est l’amour qui m’a fait oublier les chiens. Je ne pensais pas que Matilda allait mourir”, a-t-elle déclaré.

Le tribunal a condamné la femme à 250 euros d’amende pour atteinte involontaire à la vie d’un animal. La SPA, qui s’est constituée partie civile, a reçu 550 euros de dommages pour les frais de pension et de soins afin de sauver le deuxième chien. Un drame qui rappelle qu’il ne faut jamais laisser un animal seul dans une voiture sans air ni eau.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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