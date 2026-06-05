Elle plâtre la tête de sa chienne et la suspend à une porte pour la frapper, mais échappe à la prison et garde l'animal

En Suisse, une femme a été jugée pour maltraitance animale après avoir plâtré la tête de sa chienne et l’avoir suspendue à une porte pour la punir. Suite à la décision du tribunal, elle n’ira pas en prison.

En Suisse, une femme âgée d’une trentaine d’années a été condamnée pour cruauté et actes de maltraitance animale. Entre 2022 et 2024, plusieurs cas de maltraitance ont été identifiés sur sa chienne-louve tchécoslovaque. Les enquêteurs ont trouvé des preuves de ces actes en écoutant des messages vocaux que la trentenaire adressait à une collègue, et grâce aux déclarations d’une personne chargée de garder régulièrement la chienne.

Elle plâtre la gueule de la chienne

Parmi les actes les plus abominables, la propriétaire de la chienne aurait fabriqué un moule de plâtre directement sur la tête de l’animal dans le but “d’adapter” sa muselière qu’elle trouvait trop petite. Selon 20 Minutes, elle aurait coincé un jouet dans la gueule de la chienne pour maintenir l’ouverture et aurait recouvert ses yeux et son museau de plâtre.

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Devant le tribunal choqué, la femme n’a pas contesté et a assuré que “la chienne était très détendue et ne semblait pas mal à l’aise”. Elle a ainsi avoué les faits, comme cette femme qui a confié avoir noyé son chien dans une bassine. Elle a également affirmé que le moule n’aurait finalement pas été utilisé puisqu’elle aurait trouvé une muselière adaptée.

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Des actes abominables

D’autres faits lui sont reprochés. Elle aurait également suspendu sa chienne à une poignée de porte avant de la frapper, ce qu’elle a contesté au tribunal. Elle aurait lancé sa chienne contre le mur, lui infligeant des blessures graves qui ont conduit l’animal en urgence dans un hôpital vétérinaire. Elle aurait également frappé la chienne avec sa laisse et l’aurait enduite de Tabasco pour l’empêcher de mordiller.

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Malheureusement, cette femme n’est pas la seule à avoir infligé de terribles souffrances à son animal. C’est aussi le cas de ce chien qui est mort après s’être fait enfoncer un bâton dans le rectum, ou encore de ce chiot qui s’est fait tirer dessus, frapper à la masse et enterrer vivant.

La trentenaire a quant à elle été jugée ce mardi 2 juin par le tribunal. Le procureur avait requis une peine de neuf mois de prison avec sursis ainsi qu’une amende de 800 francs suisses, soit 872 euros. Cependant, le tribunal a été plus clément et la femme va éviter la prison puisqu’elle devrait payer 90 euros pendant 180 jours-amendes, ainsi qu’une amende supplémentaire de 800 francs suisses.

Malgré tous les faits qui lui sont reprochés, elle conserve la garde sa chienne.