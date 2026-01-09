En début de semaine, une femme a été condamnée par le tribunal de Paris pour avoir tué son chien, en le noyant dans une bassine.

Une peine jugée insuffisante.

Ce lundi 5 janvier 2026, une femme, jugée pour avoir noyé son chien dans une bassine d’eau, a été reconnue coupable des faits qui lui étaient reprochés par le tribunal de Paris, a rapporté l’association YouCare.

L’ONG dédiée à la protection des animaux avait choisi de se constituer partie civile dans cette affaire glaçante.

Pour son crime, la propriétaire de l’animal a été condamnée à une peine de 4 mois de prison avec sursis probatoire, assortie d’une amende de 3 500 euros. L’accusée a aussi l’obligation de se faire soigner.

Enfin, elle ne pourra plus jamais détenir un animal de compagnie.

Elle voulait se débarrasser de son chien

C’est l’époux de la mise en cause qui avait découvert le corps sans vie du quadrupède, baptisé Félix, dans une bassine d’eau. Le contenant était placé dans la douche de l’appartement familial situé dans la capitale. L’homme avait alors alerté la police, et des agents ont été dépêchés sur place.

En pénétrant dans les lieux, les forces de l’ordre sont tombées sur une femme en proie à une « agitation extrême » et « violente verbalement ».

Crédit Photo : iStock

Placée en garde à vue, la mise en cause a fait une déclaration qui fait froid dans le dos : « Oui j’ai tué ce putain de clébard », a-t-elle avoué aux enquêteurs.

De son côté, l’association YouCare précise dans un communiqué publié sur Facebook que Félix est « mort noyé, maintenu de force par sa propriétaire (…) parce qu’elle voulait s’en débarrasser ».

Une peine insuffisante ?

À la barre, l’avocat de la prévenue a évoqué un acte de folie, avant de souligner l’alcoolisme de sa cliente. Une justification qui ne tient pas pour l’organisation, qui assure que Félix était un animal maltraité.

« Les faits ont montré une réalité plus sombre : celle d’une maltraitance banalisée, de coups de pieds réguliers, et d’une volonté préméditée de tuer ». (YouCare).

Si l’accusée a été déclarée coupable, la partie adverse estime que cette dernière méritait de la prison ferme.

Crédit Photo : iStock

« Pour un acte de barbarie aussi délibéré, noyer son chien dans une bassine, le sursis ne suffit pas. Un tel acte mériterait de la prison ferme. La vie d’un animal sensible ne vaut-elle que 4 mois de sursis ? », interroge Thomas Moreau, président de YouCare.

