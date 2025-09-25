Un chien meurt après s'être fait enfoncer un bâton dans le rectum, le coupable risque... 5 ans de prison

Dans le Gers, l’émotion est toujours vive suite au décès tragique de Balou, un chien torturé avec un bâton dans le rectum. Un appel à témoins a été lancé pour retrouver le tortionnaire.

À Vic-Fezensac, un village situé dans le Gers, l’enquête se poursuit sans relâche afin de mettre la main sur l’individu qui a tué Balou de la plus horrible des manières. Dans la soirée du 11 septembre, une habitante de la commune nommée Maud a découvert son chien, un berger croisé australien âgé de 2 ans et demi, dans son jardin.

Très rapidement, elle remarque son attitude étrange, comme elle le confie à l’association 30 Millions d’Amis :

“Il ne bougeait pas, il avait un regard bizarre. Sur le moment, je n’ai pas compris. Je l’ai emmené sur la terrasse où il faisait moins noir avec l’éclairage, puis là j’ai découvert qu’il avait un bâton enfoncé dans le rectum.”

Crédit photo : Le Journal du Gers

Maud découvre une scène horrible et amène directement Balou à la clinique vétérinaire. Malheureusement, plusieurs organes sont touchés, dont la vessie qui est perforée. Malgré les opérations réalisées pour tenter de le sauver, le chien succombe à ses blessures.

"Comment a-t-on pu lui faire ça ? C’était le chien le plus gentil du monde. Même un cambrioleur, il l’aurait laissé entrer !"

Crédit photo : Le Journal du Gers

Le coupable toujours pas retrouvé

Maud dépose directement plainte, permettant l’ouverture d’une enquête pour retrouver l’auteur ou les auteurs de cet acte ignoble.

Deux semaines après les faits, le ou les coupables sont toujours dans la nature, malgré l’appel à témoins lancé par les enquêteurs. De son côté, l’association 30 Millions d’Amis a également lancé un appel à témoins.

Crédit photo : Le Journal du Gers

Si vous avez des informations, il faut contacter le service enquêtes de l’association par courriel : [email protected]. Si le coupable est identifié, il encourt cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, tandis que l'association 30 Millions d’Amis a fait savoir qu’elle se constituerait partie civile au procès. En parrallèle, une cagnotte a été ouverte pour aider Maud à rembourser les frais vétérinaires et les démarches juridiques entreprises