Paralysée des pattes arrière, cette chatte croque la vie à pleines dents grâce à ses ingénieux propriétaires

Une chatte souffrant de handicap depuis sa naissance croque la vie à pleines dents grâce à ses maîtres. Les voyages et les sorties rythment son quotidien trépident.

Hanny, une chatte Bengal, est une survivante : alors qu’elle était âgée de quelques heures, un autre chat lui a mordu la colonne vertébrale. Résultat : elle ne peut plus utiliser ses pattes arrière.

Crédit Photo : @hannythesharkasaurus / Mercury Press

Une chatte téméraire et épanouie grâce à ses maîtres

Malgré son handicap, la petite boule de poils vit pleinement sa vie grâce à ses maîtres. En effet, son quotidien aventureux est rythmé par les voyages et les sorties en bord de la mer.

«Lorsque nous avons récupéré Hanny, nous savions qu'elle aurait besoin de beaucoup d'aide et de soins, mais nous n'arrivons toujours pas à croire à quel point elle est forte», explique Sarah, la propriétaire de l’animal, au quotidien britannique Metro.

Crédit Photo :@hannythesharkasaurus / Mercury Press

La petite chatte de huit mois se déplace grâce à une écharpe, dans laquelle elle place ses pattes paralysées. Ce dispositif - qui sert de harnais à ses maîtres - lui permet de découvrir le monde qui l’entoure et de profiter de chaque instant.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses maîtres font tout leur possible pour la rendre heureuse. Le couple emmène Hanny partout avec lui : des activités dans des grottes, en passant par les magasins et les zoos.

Selon ses dires, l’endroit préféré du quadrupède est la plage. Ses activités favorites ? Se rouler dans le sable et barboter dans l’eau et dans les vagues : «Nous allons à la plage plusieurs fois par semaine, et quand nous ne pouvons pas y aller, nous nous promenons dans les bois ou dans le parc local». Hanny se moque éperdument de sa paralysie et croque la vie à pleines dents, pour le plus grand bonheur de ses maîtres adorés.

Crédit Photo : @hannythesharkasaurus / Mercury Press

«La plage lui a vraiment donné un nouveau souffle (…) On peut voir à quel point elle est déterminée et quelle liberté le harnais lui donne. Elle devient plus forte de jour en jour», confie le couple. Une chose est sûre : le Bengal a encore un tas d’aventures à vivre !