Top 15 des animaux les plus mignons du monde

Rien de tel que des photos d'animaux mignons pour égayer une journée. Voici un palmarès des 15 animaux les plus adorables du monde.

Vous craquez devant la photo d'un chaton mignon, d'un bébé chien, d'un renard, d'un panda ou encore d'un écureuil roux ? Les photos et infos de cet article risquent de vous faire fondre. Des animaux de la forêt, de la mer de la jungle, aux animaux de compagnie, le monde entier regorge d'animaux adorables.

On fond devant les photos de presque tous les bébés animaux. La collection qui suit est donc forcément arbitraire. N'importe quel bébé animal aurait sa place dans ce palmarès. Il existe des animaux adorables dans tous les pays du monde. Nous avons donc choisi pour cette liste des bébés animaux qui font l'unanimité comme animaux les plus mignons. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous auriez préféré en voir d'autres !

Les plus adorables des animaux domestiques

Le lapin

L'un des animaux de compagnie les plus populaires, le lapin est un animal des plus mignons. Ses grandes oreilles et ses dents en avant lui donnent un drôle d'air, si bien qu'il est parfois caricaturé en animal rigolo dans certains dessins animés pour enfants. On pense ainsi au desin de Buggs Bunny. Tous les lapins ont les yeux noirs ou marrons, mais les couleurs de leur pelage varient. Un lapin peut être aussi bien roux, blanc, blond, gris, noir ou même à écailles de tortue, comme certains chats. C'est un des animaux domestiques les plus répandus en France, après le chat, le chien et, assez étonnamment, la poule. Le lapin existe aussi à l'état sauvage. C'est un animal qui vit dans des garennes. En foret ou dans les dunes, vous identifierez facilement des crottes de lapin, petites et rondes. C'est que les terriers des lapins sauvages ne sont pas bien loin. Le lapin est un animal herbivore. C'est une proie et non un prédateur, il ne mange même pas d'insectes. Les bébés lapins sont les cibles favorites du renard, l'un de ses principaux prédateurs.

Bébé lapin mignon / Crédits: Shutter Stock

Le chat et ses chatons

On a presque tous le même avis sur les bébés chats : ils comptent indéniablement parmi les animaux les plus drôles et adorables du monde ! On fond devant la photo du chaton ci-dessous. Les chats sont des animaux domestiques depuis 10 000 ans, alors que les chiens sont domestique depuis 30 000 ans. Ceci peut expliquer que les chats aient tendance à être plus sauvages que les chiens. Les bébés des chats, les chatons, sont non seulement mignons mais souvent aussi hilarants. En effet, ces animaux de compagnie très joueurs se retrouvent quotidiennement à faire de drôles de pirouettes. Bien souvent, un chaton qui joue semble tout droit sorti d’un dessin animé ou d'un spectacle de clown.

Chaton mignon / Crédits: Shutter stock

Les bébés chiens

On fond devant la photo de ce bébé chien. Et pour cause, les chiots sont parmi les animaux domestiques les plus appréciés et sans aucun doute parmi les plus mignons. Domestiques depuis plus de 30 000 ans, les chiens et chiots ont la réputation bien méritée d'être le meilleur ami de l'homme. En effet,

Bébé chien mignon / Crédits: Shutter Stock

En dessin, le chiot n'est pas moins mignon qu'en photo. L'image ci-dessous, tirée du livre Les animaux élisent un président saura gagner le coeur de tous les amoureux d'animaux. Dans ce conte très rigolo pour enfants comme pour adultes, les animaux élisent un président parmi neuf candidats. Le chien est présenté comme un candidat loyal et fiable, fidèle à chaque animal de son monde, qu'il promet de servir «comme si c'était son maître» s'il est élu. Cette histoire d'animaux tous aussi mignons que drôles est disponible via la boutique d'un cimetière volant.

Image d'animaux mignons avec chien / @un_cimetiere_volant

Le panda roux

En Chinois, le nom de panda roux, dit «xiao xiong mao», se traduit littéralement par « petit ours chat ». Un nom qui laisse augurer le petit animal adorable qu'est le panda roux. Mi-ourson, mi-renard, ce grand amateur de bambou n'existe que dans un seul endroit du monde: en Himalaya. Vous pouvez tout de même aussi en rencontrer dans des zoos, et même au jardin des Plantes de Paris ! De face, les couleurs allant du blanc au roux réparties autour de ses yeux foment souvent des sortes de masques. Le panda roux est une espèce en voie de disparition, dont le nombre a diminué de 40 pourcents durant ces cinquante dernières années.

Bébé panda roux mignon / Crédits: Shutter Stock

Le renard

Ces petits bébés renards semblent guetter l'arrivée d'un lapin à l'horizon. Bien qu'extrêmement mignon, le renard est en effet un redoutable chasseur. Même encore bébé, un renard peut attaquer une poule, un lapin ou tout autre rongeur. Parmi ses cibles préférées, on trouve ainsi des mulots, des souris ou encore des musaraignes. Le renard vit en foret mais est assez difficile à rencontrer. Ces petits animaux roux aux yeux noirs et aux oreilles pointues sont sauvages et ont tendance à fuir la présence humaine et dorment plutôt la journée, pour vivre la nuit.

Bébé renard mignon / Crédits: Shutter stock

L'écureuil roux

L'écureuil roux est un animal extrêmement mignon, qu'on trouve en foret et parfois même dans nos jardins, à guetter près des noisetiers. C'est un animal malin et très rigolo quand il saute de branche en branche. L'écureuil est une espèce présente dans le monde entier, et prolifère tout particulièrement en Amérique du Nord et dans tous les pays d'Europe.

Bébé écureuil roux mignon / Crédits: Shutter stock

Le bébé tigre

Les bébés tigres trouvent aisément leur place dans cette liste. Ces chats géants comptent sans aucun doute parmi les animaux les plus adorables. On fond devant la photo de celui-ci, qui doit être âgé de quelques mois. Les tigres sont de drôles de félins avec des oreilles arrondies comme des oreilles d'ours et des yeux aux couleurs d'ambre. Ce grand félin ne vit que dans un seul continent du monde, l'Asie.

C'est triste à constater, mais cette adorable animal est très nettement une espèce en danger. En effet, on ne compte pas plus de 3 800 tigres aujourd'hui dans le monde. Ainsi, le nombre de ces animaux sauvages a baissé de 95 % depuis le XIXème siècle. C'est en grande partie le fait du braconnage et de chasse illégale. Il faut dire aussi que le tigre a perdu 93% de son habitat naturel à cause de l’agriculture et de l’urbanisation. Sa surface de chasse s'en trouve diminuée, ce qui raréfie ses proies.

Animaux les plus mignons du monde / Crédits: Shutter stock

Les koalas et leurs bébés

Le koala est un petit mammifère qui vit uniquement en Australie et dans les îles de Polynésie et de Nouvelle Zélande. Avec ses oreilles rondes, sa fourrure dense aux couleurs proches du gris et du blanc, son corps un peu trapu et ses petits yeux marrons tout mignons, le koala est un drôle de personnages qu'on peut rencontrer en foret Océanienne. Malheureusement, cette adorable espèce est en voie de disparition: 53% de ces animaux sauvages ont disparu dans l'état du Queensland, et sur la côte des Koalas qui se situe près de Brisbane, environ 80% de la population de cette espèce a disparu. En cause, on recense la destruction de la foret d'eucalyptus, son habitat naturel.

Le koala compte parmi la famille des marsupiaux, au même titre que le kangouou, le wallaby ou encore le wombat. Un marsupial est un mammifère dont l'embryon se développe à l'intérieur d'une poche, qu'on appelle marsupium. Elle est très visible chez les kangourous et les wallabys. L'essentiel des marsupiaux se trouve en Australie et dans les autres îles d'Océanie comme la Tasmanie. Les diables de Tasmanie sont en effet eux aussi des Marsupiaux. Mais on trouve aussi des marsupiaux en Amérique du Sud, car les opossums font également partie de cette espèce d'animaux.

Bébé koala et sa maman / Crédits: Shutter Stock

Les faons, parmi les animaux les plus mignons du monde

A la fois sauvages et doués d'un regard tendre qui leur donne l'air si proches de nous, les faons ont de quoi nous faire craquer. Bébés des biches, des cerfs et des chevreuils, ces adorables animaux vivent en foret et sont assez difficiles à apercevoir.

Bébé faon parmi les animaux les plus mignons du monde / Pixabay

Les lions et leurs bébés

Bien qu'un prédateur, le lion et son lionceau sont des animaux extrêmement mignons. Le lion est une espèce dont le nombre diminue dans le monde, bien qu'elle ne soit pas encore en voie de disparition.

Bébé lionceau rigolo avec sa maman / Pixabay

Nous espérons que vous avez été touchés par les beaux yeux des animaux de cette liste. Avez-vous un animal mignon préféré ? Donnez-nous votre avis en commentaire ! Bien sûr, de nombreux animaux domestiques comme sauvages manquent à la liste, tant il existe d'adorables petits bébés à poils doux. On espère vous avoir en tout cas donné l'envie de changer votre fond d'écran pour y mettre la photo d'un animal mignon.