Gironde : un touriste retrouve son chat grâce aux enfants d'un village

Dans le village de Langon, en Gironde, des enfants ont formé une incroyable chaîne de solidarité pour retrouver le chat perdu d’un touriste, avec succès !

Lorsqu’on voyage, on n’est jamais à l’abri de faire des rencontres exceptionnelles ou de se retrouver dans une panade sans pareille. Et parfois, il peut arriver les deux en même temps, quand des locaux vous aident à vous sortir d’une situation préoccupante.

Baptiste, un touriste originaire de Compiègne, a pu en faire l’incroyable expérience durant sa traversée de l’Europe. Un voyage en solitaire ou presque, puisqu’il est accompagné de son chat Koba.

Crédit photo : Le Républicain

Or, lorsqu’il est arrivé à Langon, une commune située en Gironde, Baptiste a vu son voyage tourner au cauchemar en constatant la disparition de son chat au réveil : “Il m’a réveillé vers 4h, à 6h il n’était plus là. Je ne me vois pas voyager sans lui, je ne repartirai pas d’ici sans l’avoir retrouvé. C’est mon compagnon !”, indiquait Baptiste auprès du Républicain le 4 août dernier.

Des enfants du village retrouvent Koba

Dès lors, le globe-trotter multiplie les efforts pour retrouver Koba, avec l’aide de la police municipale notamment. Il affiche des portraits de son chat dans les rues de la ville et étend ses recherches dans les vignes et les champs.

La publication de son histoire dans le quotidien local permet l’apparition d’une chaîne de solidarité sur les réseaux sociaux. Et parmi les participants à la recherche, des enfants de Langon se mobilisent, avec leurs familles, pour retrouver le félin.

Après plusieurs jours de recherche, Koba est retrouvé sain et sauf, le samedi 5 août, sur les bords de la Garonne, à près de 100 mètres du campement de Baptiste : “Sa laisse était attachée à des branches. Il était coincé. C’est une fille qui est venue me chercher pour me dire qu’il était là-bas”, s’émeut Baptiste.

De nouveau réuni avec son chat, le touriste n’a pas caché son émotion face à la mobilisation des enfants du village. Les deux compères peuvent désormais reprendre leur route et devraient se rendre au Portugal, puis en Italie.