En l'honneur de Steve Irwin : Les chercheurs découvrent une nouvelle espèce de serpent ultra-rare en Inde

Une nouvelle espèce de serpent révélée, et elle pourrait s'éteindre avant que nous la comprenions vraiment

Dans les forêts humides reculées de la Grande Île Nicobar, en Inde, des chercheurs ont fait une découverte silencieuse mais puissante : une nouvelle espèce de serpent, nommée en l'honneur de Steve Irwin, le légendaire Crocodile Hunter. Son nom scientifique ? Lycodon irwini. Et elle pourrrait bientôt disparaître.

Le loup noir qui cache ses secrets

Le serpent que nous appelons maintenant le « Serpent Loup d'Irwin » est d'une noirceur brillante et lustré. Il mesure à peine un mètre de long, rien de spectaculaire comparé aux anacondas géants ou aux pythons réticulés. Mais sa discrétion est précisément ce qui rend sa découverte si remarquable.

Pendant plus de 10 ans, les scientifiques pensaient que ce serpent était simplement une variante d'une espèce commune du sud-est asiatique : le Lycodon subcinctus. Un seul sighting, une seule observation enregistrée sur l'île de Great Nicobar. Rien d'extraordinaire.

Mais en 2025, quand les chercheurs R. S. Naveen et S. R. Chandramouli de l'Université de Pondicherry ont décidé de regarder de plus près les spécimens de musée et de collecter des nouveaux échantillons sur le terrain, quelque chose d'important s'est révélé.

L'analyse génétique change tout

« Nous avons analysé l'ADN du serpent de Nicobar et nous avons réalisé : ce n'était pas la même espèce », raconte Naveen. Les différences génétiques étaient claires. Distinctes. Indiscutables.

Ce n'était pas un serpent loup commun. C'était quelque chose de totalement nouveau pour la science.

Mais pourquoi le nommer après Steve Irwin ? Naveen et son équipe expliquent : « La passion et le dévouement de Stephen Robert Irwin à l'éducation sur la faune sauvage et la conservation ont inspiré les naturalistes et conservationnistes du monde entier, y compris les auteurs de ce travail ».

Steve Irwin avait consacré sa vie à montrer au monde la beauté des créatures sauvages, et des créatures cachées. Le Serpent Loup d'Irwin en est un exemple parfait : un animal magnifique, caché, ignoré, en attente d'être découvert et protégé.

Quatre sightings dans le monde entier

Voici ce qui rend cette histoire vraiment urgente : il n'y a que QUATRE observations confirmées de cette espèce. Quatre. Dans le monde entier.

Et tous ces sightings sont sur Great Nicobar Island. Nulle part ailleurs sur Terre.

Le serpent semble être endémique à cette petite île, ce qui signifie qu'il ne vit que là. Si quelque chose arrive à Great Nicobar Island, le Serpent Loup d'Irwin disparaît.

Ce que nous savons du Lycodon irwini

Taille : Jusqu'à 1 mètre de long

Jusqu'à 1 mètre de long Couleur : Noir brillant et lustré

Noir brillant et lustré Venin : Non venimeux

Non venimeux Régime : Reptiles, amphibiens, petits mammifères

Reptiles, amphibiens, petits mammifères Habitat : Forêts humides et évergr ènes

Forêts humides et évergr ènes Sightings enregistrés : 4 seulement

4 seulement Localisation : Great Nicobar Island, Archipel des Andaman et Nicobar (Inde)

Great Nicobar Island, Archipel des Andaman et Nicobar (Inde) Status de conservation : En DANGER (recommandé par les chercheurs)

Un île, une créature, un avenir incertain

La suite après cette vidéo

Great Nicobar Island est l'une des régions les moins étudiées de l'Inde. Beaucoup de ses forêts restent difficiles d'accès. Beaucoup de groupes d'animaux sont encore mal documentés. Ce qui signifie que de nombreuses créatures comme le Serpent Loup d'Irwin attendent encore d'être découvertes.

Mais le temps presse. Les îles font face à des menaces constantes : déforestation, développement humain, changements climatiques, chasse. Le Serpent Loup d'Irwin, confiné à une seule île, est incroyablement vulnérable.

« Nouvelle espèce continue d'être découverte, comme en témoigne le Lycodon irwini, soulignant les progrès continus en taxonomie et la compréhension incomplète de la diversité herpétofaunale et de la distribution dans la région », écrivent les chercheurs dans leur rapport.

Traduction : nous ne savons toujours pas tout ce qui vit dans ces îles. Et nous devons agir maintenant pour le protéger.

Le prix de la non-découverte

Combien d'autres créatures extraordinaires vivent sur Great Nicobar Island ? Combien attendent d'être découvertes et nommées ? Nous ne le savons pas. Et voici le problème : si nous perdons l'habitat avant la découverte, nous ne le saurons jamais.

Le Serpent Loup d'Irwin est un cas d'école : une espèce qui a existé pendant des millions d'années sans être remarquée par la science, déjà menacée d'extinction avant même d'être formellement décrite. D'ailleurs, ce scénario ne se limite pas à l'Inde, les scientifiques découvrent régulièrement de nouvelles créatures extraordinaires dans des régions reculées. Récemment au Cambodge, des chercheurs ont mis au jour un serpent capable de planer à travers l'air, une découverte qui rappelle combien de mystères biologiques attendent encore d'être révélés.

C'est pourquoi les chercheurs recommandent fermement que cette espèce soit classée comme EN DANGER. Non par manque de données, mais par urgence de protection.

L'héritage de Steve Irwin continue

Steve Irwin n'est plus avec nous depuis 2006, mais son esprit vit à travers les chercheurs qui, comme Naveen et Chandramouli, continuent à explorer, à documenter, et à protéger la faune sauvage du monde.

En nommant ce serpent après lui, ces chercheurs font bien plus que rendre hommage. Ils prolongent sa mission : révéler au monde les créatures cachées qui méritent notre protection.

Le Serpent Loup d'Irwin est magnifique. Il est unique. Et il est en péril. Exactement le genre de créature que Steve Irwin aurait dédié sa vie à protéger.

Sources : Université de Pondicherry (ScienceDaily), Phys.org - Recherche scientifique novembre 2025, journal Evolutionary Systematics (novembre 2025). Nommé en l'honneur de Stephen Robert Irwin (1962-2006), le légendaire conservationniste et éducateur en faune sauvage.