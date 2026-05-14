Un cobra royal en liberté : une commune près de Toulouse en état d'alerte

Ce mardi 12 mai, la mairie de Castelginest (Haute-Garonne) a appelé ses habitants à la plus grande vigilance pour une raison inhabituelle : un cobra royal est en liberté dans les environs.

Il est sans conteste l’un des serpents les plus dangereux de la planète. Et l’un de ses spécimens se balade en liberté à Castelginest, une commune située au nord de Toulouse, en Haute-Garonne.

Ce mardi 12 mai, la page Facebook de la mairie de Castelginest a informé ses habitants qu’un cobra royal était en liberté sur son territoire.

« Par mesure de sécurité en raison de la présence avérée d’un cobra venimeux sur la commune, il vous est demandé la plus grande prudence lors de vos déplacements. »

Selon La Dépêche, l’alerte a été donnée le jour même, après qu’un habitant a signalé la présence d’un serpent. Les experts du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ont identifié le service grâce à la photo d’un habitant.

« On ne sait pas d’où il vient. Le cobra a été aperçu par des habitants, qui l’ont pris en photo et il a été identifié à partir de la photo »

Les écoles et espaces publiques fermés

Auprès du journal local, le maire Grégoire Carneiro évoque « une histoire de fous ! ».

Tellement fou qu’il a décidé de prendre des mesures drastiques pour éviter toute drame potentiel. En effet, l’animal venimeux en liberté a poussé la mairie à prendre les devants pour éviter un drame.

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« Nous avons fermé les parcs, cimetières, terrains de sport et salles municipales. Le collège, le centre de loisirs et le centre petite-enfance seront également fermés demain par précaution »

Crédit photo : D.R.

Les autorités recommandent également de surveiller étroitement les enfants et les animaux domestiques.

Des équipes spécialisées des pompiers du SDIS 31 ont été mobilisées pour tenter de retrouver le reptile. Selon La Dépêche, les recherches se concentrent notamment autour des berges de l’Hers et des zones d’herbes hautes où l’animal pourrait se cacher. Le maire de Castelginest a également évoqué la possibilité d’utiliser des drones pour localiser le serpent.

Crédit photo : iStock

Les autorités demandent aux habitants de ne surtout pas tenter de capturer l’animal s’ils l’aperçoivent. Il leur est conseillé de rester à distance, de prévenir immédiatement les secours via le 18 ou le 112 et, si possible, de prendre une photo sans s’approcher.

À ce stade, l’origine du cobra royal reste inconnue. Les autorités cherchent à déterminer s’il s’agit d’un animal échappé d’un vivarium privé ou abandonné volontairement.

En France, posséder un cobra comme animal de compagnie est désormais autorisé. Étant classé dans la catégorie C, il est toutefois nécessaire d’obtenir une autorisation administrative et un certificat de capacité pour pouvoir devenir le propriétaire de cet animal jugé « très dangereux ».