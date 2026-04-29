Une employée de parc filme une scène extrêmement rare : 8 serpents sortent d'hibernation ensemble

Dans un parc de l'Ohio, une technicienne est tombée par hasard sur une scène que peu de gens ont la chance d'observer : huit serpents émergeant tous ensemble de leur abri d'hiver. Une coïncidence quasi miraculeuse.

Une scène digne d'un documentaire animalier, sauf qu'elle s'est jouée à quelques pas d'un sentier de randonnée.

Le mercredi 15 avril, le service des parcs Summit Metro Parks, qui gère les espaces naturels du comté de Summit, dans l'Ohio, a partagé sur Facebook des clichés saisissants pris quelques jours plus tôt à Liberty Park, dans la ville de Twinsburg. On y découvre au moins huit serpents jarretières en train de sortir, tête après tête, de sous le même rocher, rapporte le magazine américain People.

Une scène extrêmement rare à observer

C'est Savannah, technicienne du parc, accompagnée d'une visiteuse prénommée Jocelyn, qui a eu le bon réflexe d'immortaliser ce moment fugace. « Elles étaient au bon endroit au bon moment », ont salué les responsables du parc dans leur publication.

Sur les images, les reptiles pointent leur tête à travers les fissures, comme s'ils prenaient une bouffée d'air après un long sommeil. Et sur l'un des clichés, un détail absolument improbable a fait fondre les internautes : une coccinelle s'est délicatement posée sur la tête de l'un des serpents. Un instant suspendu que les gestionnaires du parc ont qualifié de « chanceux ».

Si la rencontre paraît anecdotique, elle l'est beaucoup moins qu'il n'y paraît. Les serpents jarretières (Thamnophis sirtalis) ont en effet une particularité fascinante : ils passent l'hiver entassés à plusieurs dans un même abri, appelé « hibernaculum ». Une stratégie de survie qui leur permet de conserver un maximum de chaleur quand les températures chutent.

Un réveil collectif synchronisé par la météo

« Quand le sol se réchauffe, nos voisins à sang froid en font autant », a expliqué le service des parcs. « Les serpents jarretières se regroupent dans un petit espace pour passer l'hiver. Quand les conditions sont réunies au printemps, ils émergent tous en même temps. »

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Le phénomène, parfaitement naturel, reste pourtant très difficile à observer. Il faut tomber au bon moment, le bon jour, sur le bon rocher : la fenêtre de sortie ne dure souvent que quelques minutes. Le mois d'avril correspond justement au pic de réveil et au début de la saison de reproduction de l'espèce, l'une des plus communes d'Amérique du Nord.

Inoffensif pour l'humain, le serpent jarretière se nourrit principalement de vers de terre, de petits amphibiens et d'insectes. Sa salive, légèrement toxique pour ses proies, peut tout au plus provoquer une légère irritation chez certaines personnes en cas de morsure, sans aucun danger réel.

Des internautes partagés entre fascination et frissons

Comme souvent quand il s'agit de serpents, les commentaires se sont vite divisés. D'un côté, les amoureux de la nature ont trouvé la scène magnifique :

« C'est tellement beau de les voir reprendre vie » ; « Regardez ces petites bouilles qui découvrent le monde ! »

De l'autre, les phobiques n'ont pas caché leur frisson :

« Ton "bon endroit, bon moment" est exactement ce qui nourrit mes cauchemars » ; « Sur quel sentier c'était ? Pour ne JAMAIS y mettre les pieds. »

Une chose est sûre : la photo est devenue virale en quelques heures, prouvant une fois de plus que le printemps réserve toujours quelques surprises… même cachées sous un simple caillou.

D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que des serpents font parler d'eux ces derniers mois. Au Cambodge, des chercheurs ont récemment découvert une espèce capable de planer dans les airs, preuve que le règne des reptiles n'a pas fini de nous étonner.