En 16 ans, cette retraitée a recueilli plus de 1 600 chauve-souris dans son appartement

En Pologne, une retraitée est devenue une spécialiste de la sensibilisation pour défendre les chauve-souris. Mieux que de les défendre, elle les recueille même dans son appartement transformé en “bat refuge”.

Il fut un temps où Barbara Gorecka avait une peur bleue des chauve-souris, par méconnaissance très certainement. La première fois qu’elle a vu l’animal, c’était dans les draps de sa fille. Il s’était introduit dans son appartement par des gaines de ventilation.

Une fois la panique passée, cette Polonaise a préféré se renseigner réellement sur la vie de ces petits êtres volants, jusqu’à les apprécier. Désormais retraitée, à 69 ans, Barbara Gorecka a transformé son appartement de 60 mètres carré en refuge d’appoint pour les chauve-souris.

Une mission commencée il y a 16 ans déjà, période durant laquelle elle a recueilli plus de 1 600 chauve-souris. Une mission qui lui a valu le surnom de “Batmom” à Szczecin, où elle réside : “Je reçois surtout des chauve-souris épuisées, celles qui se sont réveillées, malheureusement pour elle, à cause par exemple de feux d’artifice ou à cause d’une coup de chauf quand elles pensent que c’est déjà le printemps”, explique-t-elle auprès de TV5 Monde.

Crédit photo : Sergei Gapon / AFP

Une “Batmom” en mission dans les écoles

Les mammifères volatiles peuvent alors se requinquer chez leur “Batmom” qui leur offre une sorte de centre de remise en forme. Elle ne se contente pas de les accueillir, elle les chouchoute littéralement en leur donnant un prénom, des repas et des médicaments, ainsi que d’un endroit pour dormir.

L’une des chauve-souris a d’ailleurs trouvé refuge dans les vêtements de la retraitée : “Je n’avais pas d’ailes pour qu’elle puisse s’y blottir alors je l’ai mis dans mon soutien-gorge et, en sentant le battement de mon coeur et la chaleur de ma peau, elle s’est sentie comme chez elle. Aujourd’hui encore, dès qu’elle peut, elle vient et elle est très jalouse de cet endroit alors qu’il y a aussi d’autres volontaires”.

En parallèle de son refuge, Barbara Gorecka s’affaire aussi à faire de la sensibilisation dans les écoles pour défendre ses protégés et tordre le cou aux clichés qui nuisent à la réputation de la chauve-souris. Alors qu’il suffit juste de leur faire regarder Batman !