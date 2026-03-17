Dans ce pays d'Europe, il est interdit de laisser son chat seul toute la journée

Une loi a été adoptée en Suède, visant à garantir le bien-être des chats : il est désormais interdit de laisser un félin seul toute une journée.

Les chats sont des animaux indépendants et pour cette raison, nous avons tendance à penser qu’il est possible de les laisser seuls toute la journée. Certaines personnes laissent même leur chat seul pendant plusieurs jours, quand elles partent en vacances. Cependant, en Suède, cette habitude est désormais interdite.

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En effet, il est interdit de laisser son chat sans contact humain pendant toute une journée en Suède, même s’il a un distributeur de croquettes et de l’eau à sa disposition. Cette mesure a été prise pour préserver la santé et le bien-être des chats et éviter qu’ils ne se sentent trop seuls.

Ne pas laisser son chat seul

La législation suédoise affirme que les chats sont des êtres sensibles et sociables, qui ressentent des émotions et ont des besoins affectifs. Selon Le Figaro, ils ne doivent pas être seuls trop longtemps et les interactions sociales sont obligatoires quotidiennement. Le propriétaire du chat doit être présent pour savoir si son animal se porte bien et il doit veiller à sa santé, en détectant d’éventuels signes de maladie ou de blessure.

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Concrètement, le propriétaire du chat doit le voir au moins deux fois par jour pour s’assurer qu’il va bien. Il doit s’organiser pour pouvoir le faire ou demander à une autre personne de rendre visite à son animal de compagnie comme quelqu’un de son entourage ou un professionnel de la garde d’animaux.

D’autres règles à respecter

D’autres mesures ont été prises dans ce projet de loi afin de préserver le bien-être des chats. La Suède a établi des valeurs limites de la pollution de l’air pour que les chats puissent vivre dans un environnement sain. Ces animaux doivent vivre dans un espace suffisamment grand et adapté à leur mode de vie, où ils peuvent grimper, se cacher et être en hauteur, selon Positivr.

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Enfin, l’espace de vie du chat doit être équipé de tous les objets nécessaires à ses besoins, comme un griffoir, des gamelles, une litière et des jouets. Pour vérifier que les propriétaires respectent bien ces règles, des contrôles réguliers seront effectués en Suède dans les foyers.

Dans le cas où une personne ne respecterait pas la loi, elle pourrait recevoir une mesure corrective, comme une mise en demeure qui lui impose de changer les conditions de vie de son chat, ou une amende salée. En cas de maltraitance animale, le chat sera confisqué.