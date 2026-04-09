Il expédie son chat dans un colis par la poste et est condamné à 6 mois de prison

En Autriche, un jeune homme a envoyé son chat dans un colis par la poste. Bien qu'il nie totalement les faits et accuse même le facteur, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour cruauté envers un animal.

On sait que les chats aiment jouer dans les cartons, mais ce n'est pas une raison pour les expédier comme de vulgaires cadeaux. Pourtant, en Autriche, un jeune homme âgé de 20 ans a enfermé son chat dans une boîte qu'il a expédiée par la poste, comme si l'animal n'était qu'un simple objet à transporter.

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Les faits se sont déroulés en avril 2025 lorsque les employés d'un centre logistique de la poste autrichienne ont remarqué que l'un des colis bougeait, alors que ce dernier était censé contenir une guitare. En ouvrant la boîte, les employés ont découvert Shana, un chat British shorthair, visiblement en mauvaise posture. L'affaire, rapportée notamment par les Dernières Nouvelles d'Alsace, a rapidement suscité une vive indignation.

"Nos employés ont alors ouvert le colis et découvert le chat. L'animal semblait en mauvaise santé", a rapporté un porte-parole de La Poste.

On imagine aisément la stupéfaction des agents de tri face à ce colis qui bougeait tout seul sur le tapis roulant. Enfermé dans un carton, sans nourriture ni eau, le chat avait visiblement souffert de conditions de transport particulièrement éprouvantes. La durée exacte pendant laquelle il a été ainsi enfermé n'a pas été précisée, mais l'état de l'animal à sa découverte ne laissait aucun doute sur la gravité de la situation.

Le chat va bien

Effrayé, le chat s'est immédiatement enfui de l'entrepôt et a été recherché par les employés et les habitants du quartier. Il a finalement été retrouvé et confié à une association. Aujourd'hui, il se porte bien, ce qui constitue sans doute la seule bonne nouvelle de cette histoire.

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Ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident, volontaire ou non, se produit. Les services postaux du monde entier ont déjà eu à faire face à des situations similaires, parfois accidentelles, parfois délibérées. Une chatte retrouvée dans un colis Amazon à 1 000 km de chez elle avait déjà marqué les esprits, tout comme l'incroyable survivant qui avait traversé l'océan dans un carton entre la Chine et le Canada.

Il accuse le facteur

Le propriétaire de Shana a quant à lui nié les faits en bloc. Selon lui, ce serait un employé de la poste qui aurait enlevé l'animal et l'aurait glissé dans le colis à son insu. Une version des événements difficile à croire pour les enquêteurs.

"Je n'enverrais jamais mon chat. Peut-être que le facteur était agacé parce que j'avais commandé trop de colis", a-t-il déclaré, selon Midi Libre.

Cette défense pour le moins originale n'a visiblement pas convaincu le tribunal. Le jeune homme a été jugé le mercredi 1er avril pour acte de cruauté envers un animal et a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Malgré la sentence, il affirme toujours n'avoir rien fait de mal. L'affaire rappelle que la maltraitance animale est prise de plus en plus au sérieux par la justice européenne, avec des peines qui peuvent être significatives même pour un premier délit.

En France, des affaires de maltraitance envers des animaux de compagnie ont également conduit à des condamnations plus lourdes ces dernières années, le législateur ayant durci les sanctions applicables. Le cas de Shana illustre à quel point la frontière entre négligence et acte délibéré peut être difficile à établir, mais aussi à quel point les conséquences pour l'animal peuvent être dramatiques.