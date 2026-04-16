Un chaton coincé dans un seau de colle sauvé après une intervention longue de... 4 heures

Par |

Le chaton découvert dans un seau de colle

Au Texas, un chaton retrouvé recouvert de colle a été sauvé in extremis par une association et a connu une transformation impressionnante grâce à des soins intensifs.

Elmer est un véritable battant.

Le 31 mars dernier, ce minuscule chaton de six semaines s’est retrouvé dans une situation délicate, coincé dans un seau de colle industrielle.

Par chance, il a été découvert par un passant, qui l’a conduit à la Humane Society of North Texas (HSNT), une association de protection animale basée au Texas, aux États-Unis, rapporte People.

Une association sauve un chaton recouvert de colle

À son arrivée au refuge, le petit chat était dans un piteux état. Il était entièrement recouvert de matière gluante épaisse et visqueuse, de la tête à la queue. Résultat : il était incapable de se nourrir, de boire ou de faire sa toilette.

« Notre équipe a immédiatement compris l’urgence de la situation et a commencé les soins vitaux dès qu’il a franchi nos portes », raconte Cassie Davidson, directrice de la communication de la HSNT, auprès de nos confrères américains.

Le chaton découvert dans un seau de colle Crédit Photo : Humane Society of North Texas

L’organisation pense que l’animal est tombé accidentellement dans le seau de colle et n’a pas réussi à en sortir.

Une chose est sûre : son pronostic vital était engagé.

« La colle avait déjà commencé à durcir autour de sa bouche, de ses yeux, de ses oreilles et d’autres zones sensibles de son corps », raconte Cassie Davidson.

Une opération délicate

Face à cette situation, l’équipe vétérinaire s’est immédiatement mise au travail pour retirer l’adhésif de manière sûre et rapide.

À l’aide l’huile de colza, elle a réussi à décoller progressivement la colle. Selon la HSNT, près de deux gallons d’huile ont été nécessaires pour la ramollir. Après plus de quatre heures d’intervention, le chaton a finalement été libéré.

La suite après cette vidéo

« Il s’agissait d’un processus très exigeant, qui demandait de la patience, du travail d’équipe et une surveillance constante afin de maintenir Elmer stable et le plus confortable possible », a-t-elle indiqué.

Le chaton découvert dans un seau de colle Crédit Photo : Humane Society of North Texas

Elle ajoute que sans cette prise en charge, le bébé chat n’aurait probablement pas survécu. Malgré tout, il est resté calme et coopératif tout au long des soins.

« Maintenant qu’il se sent mieux, il semble considérer les soins comme faisant partie de sa routine et réclame des caresses et de l’attention à volonté ». (HSNT)

Une nouvelle vie commence pour le bébé chat

Aujourd’hui, le chaton est méconnaissable, et son rétablissement progresse bien, pour le plus grand soulagement de l’association.

Après quelques jours passés au refuge, il a été placé en famille d’accueil pour poursuivre ses soins sur les zones irritées par le retrait de la colle.

Le chaton découvert dans un seau de colle Crédit Photo : Humane Society of North Texas

De retour dans les locaux de l’organisation, il bénéficie désormais d’examens et de traitements supplémentaires. Fort heureusement, le pire semble être derrière lui.

« Elmer n’est pas encore tout à fait prêt à être adopté. Il restera encore sous la surveillance de notre équipe médicale, le temps de recevoir ses derniers résultats et de s’assurer qu’il est en parfaite santé », conclut Cassie Davidson.

Une fois totalement guéri, il pourra être proposé à l’adoption.

On lui souhaite bonne chance !

Chat
Google Follow Suivez nous sur Google

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Un chat dans un carton
Il expédie son chat dans un colis par la poste et est condamné à 6 mois de prison
La litière autonettoyante Amicura et un chat
Cette litière autonettoyante à prix cassé sur CDiscount fait le bonheur des propriétaires de chat
Illusion d'optique
Illusion d'optique : personne n'arrive à trouver le chat caché sur cette image, ceux qui essaient s'arrachent les cheveux
Une photo montrant Yoko enfermé dans la cage
Leur chaton disparaît, ils le retrouvent tabassé et... enterré vivant dans le jardin du voisin
Queseo, le chat sauvé de l'euthanasie
Un chat errant victime de douleurs extrêmes est sauvé alors qu'il est sur le point d'être euthanasié