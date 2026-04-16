Un chaton coincé dans un seau de colle sauvé après une intervention longue de... 4 heures

Au Texas, un chaton retrouvé recouvert de colle a été sauvé in extremis par une association et a connu une transformation impressionnante grâce à des soins intensifs.

Elmer est un véritable battant.

Le 31 mars dernier, ce minuscule chaton de six semaines s’est retrouvé dans une situation délicate, coincé dans un seau de colle industrielle.

Par chance, il a été découvert par un passant, qui l’a conduit à la Humane Society of North Texas (HSNT), une association de protection animale basée au Texas, aux États-Unis, rapporte People.

Une association sauve un chaton recouvert de colle

À son arrivée au refuge, le petit chat était dans un piteux état. Il était entièrement recouvert de matière gluante épaisse et visqueuse, de la tête à la queue. Résultat : il était incapable de se nourrir, de boire ou de faire sa toilette.

« Notre équipe a immédiatement compris l’urgence de la situation et a commencé les soins vitaux dès qu’il a franchi nos portes », raconte Cassie Davidson, directrice de la communication de la HSNT, auprès de nos confrères américains.

Crédit Photo : Humane Society of North Texas

L’organisation pense que l’animal est tombé accidentellement dans le seau de colle et n’a pas réussi à en sortir.

Une chose est sûre : son pronostic vital était engagé.

« La colle avait déjà commencé à durcir autour de sa bouche, de ses yeux, de ses oreilles et d’autres zones sensibles de son corps », raconte Cassie Davidson.

Une opération délicate

Face à cette situation, l’équipe vétérinaire s’est immédiatement mise au travail pour retirer l’adhésif de manière sûre et rapide.

À l’aide l’huile de colza, elle a réussi à décoller progressivement la colle. Selon la HSNT, près de deux gallons d’huile ont été nécessaires pour la ramollir. Après plus de quatre heures d’intervention, le chaton a finalement été libéré.

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« Il s’agissait d’un processus très exigeant, qui demandait de la patience, du travail d’équipe et une surveillance constante afin de maintenir Elmer stable et le plus confortable possible », a-t-elle indiqué.

Crédit Photo : Humane Society of North Texas

Elle ajoute que sans cette prise en charge, le bébé chat n’aurait probablement pas survécu. Malgré tout, il est resté calme et coopératif tout au long des soins.

« Maintenant qu’il se sent mieux, il semble considérer les soins comme faisant partie de sa routine et réclame des caresses et de l’attention à volonté ». (HSNT)

Une nouvelle vie commence pour le bébé chat

Aujourd’hui, le chaton est méconnaissable, et son rétablissement progresse bien, pour le plus grand soulagement de l’association.

Après quelques jours passés au refuge, il a été placé en famille d’accueil pour poursuivre ses soins sur les zones irritées par le retrait de la colle.

Crédit Photo : Humane Society of North Texas

De retour dans les locaux de l’organisation, il bénéficie désormais d’examens et de traitements supplémentaires. Fort heureusement, le pire semble être derrière lui.

« Elmer n’est pas encore tout à fait prêt à être adopté. Il restera encore sous la surveillance de notre équipe médicale, le temps de recevoir ses derniers résultats et de s’assurer qu’il est en parfaite santé », conclut Cassie Davidson.

Une fois totalement guéri, il pourra être proposé à l’adoption.

On lui souhaite bonne chance !