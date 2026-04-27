Un petit chat sauvage rarissime aperçu en Thaïlande pour la première fois depuis 30 ans

En Thaïlande, un petit chat sauvage est réapparu pour la première fois depuis trente ans.

Bonne nouvelle pour la faune thaïlandaise.

Alors que les scientifiques la croyaient éteinte, une espèce rare a refait surface en Thaïlande près de trois décennies après avoir été observée pour la dernière fois, rapporte le magazine américain Popular Science.

Un félin rarissime réapparaît après 30 ans

Cette découverte a été faite en décembre 2025 dans le sanctuaire de faune sauvage de la princesse Sirindhorn, dans le sud du pays.

Des pièges photographiques installés sur place ont capturé des images de chats à tête plate (Prionailurus planiceps), une espèce parmi les félins sauvages les plus rares et les plus menacés au monde. L'organisation internationale Panthera, dédiée à la conservation des grands et petits félins sauvages, a contribué à confirmer et à diffuser cette découverte remarquable.

Ces animaux, originaires d'Asie du Sud-Est, mesurent entre 40 et 50 cm de long et pèsent en moyenne 2 kg. Leur morphologie est totalement adaptée à la vie aquatique : leurs doigts palmés et leurs dents acérées leur permettent de capturer des poissons et des grenouilles avec une efficacité redoutable. Ils sont menacés en raison de la disparition progressive de leur habitat naturel, notamment la déforestation et la pollution des cours d'eau dont ils dépendent pour se nourrir.

Leur retour inattendu a été confirmé par le Département thaïlandais des parcs nationaux, de la faune et de la flore sauvages, ainsi que par l'organisation Panthera.

« Même les espèces que l'on pensait perdues peuvent être rétablies si nous investissons dans la protection des habitats dont elles dépendent », a déclaré Wai Ming Wong, directeur scientifique de la conservation des petits félins chez Panthera.

Crédit Photo : Sébastien Kennerknecht/Panthera

Une découverte porteuse d'espoir

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Il y a deux ans déjà, en 2024, des dispositifs de surveillance avaient capturé des images de chats à tête plate, confirmant leur présence dans la région. Ce n'était donc pas une apparition isolée, mais bien le signe d'une population qui tente de se maintenir dans ces zones protégées.

Les appareils ont en effet enregistré 13 détections en 2024, contre 16 l'année suivante. Une mère et son petit ont également été observés. Un fait important, car les femelles n'ont généralement qu'un seul petit à la fois. Cette observation laisse espérer que l'espèce se reproduit activement sur le territoire thaïlandais.

Crédit Photo : DNP/Panthera Thailand

Les chats à tête plate doivent leur nom à leur front particulièrement aplati et à leur crâne allongé. Ils sont les plus petits chats sauvages d'Asie du Sud-Est et possèdent un corps court, des pattes fines, des doigts palmés et une queue courte et trapue. Leur pelage brun rougeâtre, parsemé de taches blanches sur le ventre, les rend difficiles à repérer dans leur environnement naturel.

Ces félins nocturnes sont difficiles à étudier car ils vivent dans des zones difficiles d'accès, comme les forêts tropicales humides et marécageuses, ou encore dans les marais et les lacs. C'est aussi ce qui explique pourquoi ils peuvent passer des décennies sans être détectés, même lorsqu'ils sont encore présents sur un territoire.

Crédit Photo : iStock

Selon de récentes estimations, il ne resterait que 2 500 individus dans le monde. Ce chiffre alarmant place le chat à tête plate parmi les félins les plus en danger de la planète, au même titre que d'autres espèces en péril comme le tigre, dont la survie reste fragile en Thaïlande. Pour Kaset Sutasha, vétérinaire et chercheur à l'Université de Kasetsart, cette redécouverte est néanmoins porteuse d'espoir.

« La suite est le plus important : comment leur permettre de coexister avec nous d'une manière durable, sans être menacés ? », interroge l'expert.

Une question qui résume l'enjeu central de cette découverte : au-delà de l'émotion suscitée par le retour de ce petit félin discret, c'est toute la politique de préservation des zones humides et des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est qui se trouve remise en lumière.