Un chaton se bat pour sa vie après avoir survécu à une tornade

Aux États-Unis, un chaton lutte pour sa vie après avoir été sauvé des décombres d’une tornade.
Dans le Michigan, aux États-Unis, une association de sauvetage de chats tente de maintenir en vie un chaton retrouvé en piteux état après avoir survécu à une tornade, rapporte le magazine People
Un chaton secouru dans les décombres
Lundi 21 avril 2026, le groupe de protection animale, Kittens In The Mitten, a partagé une publication sur Facebook annonçant la prise en charge d’un nouveau pensionnaire : un chaton baptisé Baby Twister (« Bébé Tornade » en français).
L’organisation précise que le petit animal a été secouru dans les débris laissés par la tempête après son passage.
« La nuit dernière, une petite vie a été extraite des décombres après la tornade dévastatrice… et aujourd’hui, il se bat pour sa vie. Âgé de seulement 2 jours, ce petit être fragile a déjà traversé plus d’épreuves que la plupart n’en connaîtront jamais », a écrit l’équipe à propos du minuscule survivant.
Crédit Photo : Kittens In The Mitten/Facebook
Selon les sauveteurs, son état est devenu critique après qu’il a reçu du lait concentré non adapté de la part de personnes bien intentionnées. Ce type de produit peut en effet être dangereux pour les chatons nouveau-nés.
À son arrivée au refuge, la boule de poils était déshydratée et léthargique. Elle a rapidement été placée en soins intensifs.
Une équipe mobilisée pour sauver le bébé chat
Depuis sa prise en charge, les soignants travaillent sans relâche pour stabiliser l’état de Baby Twister.
« Nous lui avons administré des fluides pour lutter contre la déshydratation, stabilisé sa température corporelle, mis en place une alimentation prudente… et mis en place un traitement antibiotique », ont-ils indiqué.
Crédit Photo : Kittens In The Mitten/Facebook
Si le chaton est désormais entre de bonnes mains, son pronostic vital reste engagé. Son histoire tragique a attiré l’attention des médias, notamment de ViralHog, qui a diffusé une vidéo montrant l’animal manipulé avec précaution après sa découverte
« Twister a passé son premier jour sur Terre emporté par une tornade et balloté dans tous les sens. Heureusement, une femme l’a trouvé et a appelé un refuge à temps pour le sauver », peut-on entendre dans le clip.
Depuis son sauvetage, il reçoit des soins constants et fait l’objet d’une étroite surveillance de la part des bénévoles.
« Ce petit garçon a survécu à une tornade et nous allons lui donner toutes les chances possibles de continuer à se battre… Il a un long chemin devant lui, et il n’est pas encore tiré d’affaire. Mais si la résilience a un sens, ce petit a tout ce qu’il faut », a conclu l’association.
On croise les doigts pour Twister !