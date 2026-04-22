Un chaton se bat pour sa vie après avoir survécu à une tornade

Aux États-Unis, un chaton lutte pour sa vie après avoir été sauvé des décombres d’une tornade.

Dans le Michigan, aux États-Unis, une association de sauvetage de chats tente de maintenir en vie un chaton retrouvé en piteux état après avoir survécu à une tornade, rapporte le magazine People

Un chaton secouru dans les décombres

Lundi 21 avril 2026, le groupe de protection animale, Kittens In The Mitten, a partagé une publication sur Facebook annonçant la prise en charge d’un nouveau pensionnaire : un chaton baptisé Baby Twister (« Bébé Tornade » en français).

L’organisation précise que le petit animal a été secouru dans les débris laissés par la tempête après son passage.

« La nuit dernière, une petite vie a été extraite des décombres après la tornade dévastatrice… et aujourd’hui, il se bat pour sa vie. Âgé de seulement 2 jours, ce petit être fragile a déjà traversé plus d’épreuves que la plupart n’en connaîtront jamais », a écrit l’équipe à propos du minuscule survivant.

Crédit Photo : Kittens In The Mitten/Facebook

Selon les sauveteurs, son état est devenu critique après qu’il a reçu du lait concentré non adapté de la part de personnes bien intentionnées. Ce type de produit peut en effet être dangereux pour les chatons nouveau-nés.

À son arrivée au refuge, la boule de poils était déshydratée et léthargique. Elle a rapidement été placée en soins intensifs.

Une équipe mobilisée pour sauver le bébé chat

La suite après cette vidéo

Depuis sa prise en charge, les soignants travaillent sans relâche pour stabiliser l’état de Baby Twister.

« Nous lui avons administré des fluides pour lutter contre la déshydratation, stabilisé sa température corporelle, mis en place une alimentation prudente… et mis en place un traitement antibiotique », ont-ils indiqué.

Crédit Photo : Kittens In The Mitten/Facebook

Si le chaton est désormais entre de bonnes mains, son pronostic vital reste engagé. Son histoire tragique a attiré l’attention des médias, notamment de ViralHog, qui a diffusé une vidéo montrant l’animal manipulé avec précaution après sa découverte

« Twister a passé son premier jour sur Terre emporté par une tornade et balloté dans tous les sens. Heureusement, une femme l’a trouvé et a appelé un refuge à temps pour le sauver », peut-on entendre dans le clip.

Depuis son sauvetage, il reçoit des soins constants et fait l’objet d’une étroite surveillance de la part des bénévoles.

« Ce petit garçon a survécu à une tornade et nous allons lui donner toutes les chances possibles de continuer à se battre… Il a un long chemin devant lui, et il n’est pas encore tiré d’affaire. Mais si la résilience a un sens, ce petit a tout ce qu’il faut », a conclu l’association.

On croise les doigts pour Twister !