Des scientifiques tentent de ressusciter le mammouth laineux, mais viennent de donner vie à une étrange créature

Dans leur quête de faire renaître le mammouth laineux, des scientifiques ont tenté une expérience sur une autre espèce, donnant naissance à une drôle de créature.

Et si le mammouth revenait à la vie ? C’est une idée que certains scientifiques tentent de concrétiser dans le cadre d’un projet centré sur les IPSC, qui sont des cellules souches pluripotentes induites. En d’autres termes, il s’agit d’une cellule adulte transformée en cellule immature, capable de se greffer à n’importe quel tissu de l’organisme.

En réalité, plutôt que de ressusciter l’animal, les scientifiques espèrent créer une nouvelle espèce hybride entre le mammouth laineux et l’éléphant d’Asie, dont les génomes sont similaires à 99,6%. Seulement voilà, pour en arriver à leur objectif, les chercheurs ont fait des tests sur un tout autre animal ayant un cycle de reproduction plus rapide et dont la génétique est bien connue : les souris.

Crédit photo : iStock

Dans leur étude publiée dans Colossal Biosciences, ils documentent leur expérience qui les ont amené à créer une nouvelle espèce : la souris laineuse. En effet, les chercheurs ont modifié plusieurs gènes de ces rongeurs, qui étaient notamment associés à la longueur, la texture et la couleur des poils.

Ils ont aussi fait des tests sur un gène qui peut, selon eux, jouer sur l'adaptation au froid. En introduisant des caractéristiques proches de celles appartenant au mammouth, la fourrure des cobayes a triplé de volume, mais la masse corporelle n'a pas changé.

Crédit photo : Colossal Biosciences

Le retour du mammouth laineux d’ici 2028 ?

Les souris laineuses arborent une couleur de pelage brun doré mais les scientifiques n’étaient pas en mesure d’établir si cela pouvait leur conférer une résistance au froid, leur permettant de survivre à des températures glaciales.

Crédit photo : Colossal Biosciences

Cependant, malgré cette création inédite, certains chercheurs restent sceptiques, assurant que cette expérience est bien insuffisante pour espérer pouvoir recréer un mammouth. C’est ce qu’indique notamment Robin Lovell-Badge, responsable de la biologie des cellules souches et de la génétique du développement à l'Institut Francis Crick de Londres, auprès du Guardian :

"Nous avons affaire à des souris velues qui ont l'air mignonnes, mais dont on ne connaît pas la physiologie, le comportement. Cela ne nous permet pas de savoir si elles seront un jour capables de donner à un éléphant des caractéristiques utiles, semblables à celles du mammouth"

En revanche, l’expérience donne envie aux scientifiques de poursuivre sur leur lancée. Ils se donnent pour objectif la réapparition du premier mammouth laineux d'ici fin 2028.