États-unis : l'incroyable histoire de ce pilote retraité qui vole au secours de chiens abandonnés

Avis aux amateurs d’incroyables histoires d’animaux, celle-ci devrait vous plaire. Zoom sur ce pilote qui consacre une partie de sa vie à sauver des animaux abandonnés.

Et si vous consacriez votre retraite à aider les animaux abandonnés ? C’est le pari que s’est lancé David Tan. Après 40 ans en tant que pilote militaire et privé, cet américain basé dans le Wisconsin a pris une retraite méritée. Seulement voilà, sa passion pour les avions et les animaux a pris le dessus, puisqu’il s’est trouvé une nouvelle activité. Et il faut avouer qu’elle est remarquable.

Source : boredpanda

Un pilote d'avion dévoué pour les animaux

Depuis qu’il est retraité, David Tan s’est lancé dans le transport et sauvetage d'animaux. En effet, à bord de son avion personnel italien, Aermacchi SF-260, il sauve des chiens, des chiots, des chats, des chatons et même parfois des chèvres, des cochons ou encore des chauve-souris, comme le rapporte le site Bored Panda. Depuis 2012, David Tan vient au secours d’animaux abandonnés, perdus ou sans famille afin de leur offrir un environnement sécurisé, des nouveaux propriétaires, des soins et beaucoup d’amour.

Source : boredpanda

En 10 ans, le retraité militaire a transporté pas moins de 360 ​​chiens, 23 chats, chèvres, cochons et une chauve-souris, nommée Bruce. “Naturellement, nous avons nommé la chauve-souris Bruce en lien avec Bruce Wayne, dans Batman", a déclaré David Tan lors d'une interview pour Madison Magazine. Si le pilote se dévoue pour ces animaux, c’est parce qu’il a à cœur de continuer ses missions de sauvetage.

Il fait partie de l’association à but non lucratif appelée Pilots N Paws, dont l'objectif est de venir en aide à des animaux. Comment ça marche ? L’association réunit des pilotes bénévoles et des propriétaires d'avions qui sont prêts à aider au transport des animaux, à organiser des vols de sauvetage, à trouver des familles d'accueil ou des refuges de nuit. “Il y a des histoires terribles : les gens peuvent être cruels envers les animaux, les abandons sont horribles”, a confié David Tan. Il a ajouté : "Une famille les quitterait simplement, les jetterait comme un vieux meuble."

Source : boredpanda

Le pilote retraité a également confié que sa partie préférée de ce boulot bénévole était d’amener ces animaux dans leur nouvelle famille. Et on imagine la fierté qu’il doit ressentir. Une histoire qui a de quoi inspirer !