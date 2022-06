États-Unis : une chienne tombée d'un bateau nage 8 kilomètres pour retrouver son maître

Aux États-Unis, un chien a fait preuve d’une incroyable prouesse physique. Après être tombé d’un bateau, le canidé a nagé environ huit kilomètres pour retrouvé son maître.

Le 26 mai dernier, le capitaine Keith Soffes naviguait à bord son crevettier dans la baie de Galveston (Texas, États-Unis) lorsque son chien Monster est tombé par-dessus bord. Le pêcheur a remarqué la disparition de l’animal à environ 8 kilomètres du rivage.

Crédit Photo : Keith Soffes / Facebook

Inquiet, ce dernier a tenté de retrouver sa boule de poils le long de la côte, mais le canidé demeurait introuvable. Face à cette situation, Keith Soffes a publié un avis de recherche sur son compte Facebook.

Dans une interview accordée à un média local, il a expliqué que sa chienne avait l’habitude de l’accompagner sur le bateau depuis son plus jeune âge. Le crevettier était loin de se douter qu’un miracle était sur le point de se produire.

Crédit Photo : Istock

La chienne nage 8 km pour retrouver son maître

En effet, cinq jours après l’incident, un utilisateur lui a envoyé un message rempli d’espoir. L’homme a aperçu un chien ressemblant comme deux gouttes d’eau à Monster dans un parc local.

Par chance, il s’agissait bel et bien de la chienne au pelage beige clair. Après être tombé du bateau, le toutou a nagé environ huit kilomètres pour retrouver son propriétaire adoré. Sans surprise, les retrouvailles entre Monster et Keith ont été placées sous le signe de l’émotion.

Crédit Photo : Keith Soffes / Facebook

De retour à la maison, le quadrupède a fait une sieste bien méritée : «Monster fait comme si rien ne s’était passé (…) Je n’ai pas dormi pendant cinq jours. Mes yeux sont gonflés, et ma voix ne sera plus jamais la même (…) Je pense qu'elle a peut-être sauté exprès pour passer à la télévision. Mais je l'aime toujours... et je suis si heureux d'avoir récupéré mon amie», avait confié Keith sur les réseaux sociaux.

Crédit Photo : Keith Soffes / Facebook