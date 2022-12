Portée disparue depuis un an, une chienne ayant été recueillie par un refuge retrouve ses maîtres

Aux États-Unis, une famille a retrouvé son chien par hasard un an après sa disparition dans un refuge pour animaux.

Plus tôt ce mois-ci, une famille américaine a eu la chance de retrouver son chien adoré disparu un an plus tôt. Les retrouvailles ont été placées sous le signe de l’émotion.

Crédit Photo : Pasadena, TX Animal Adoption Center

Un miracle de Noël en avance

Il y a quelques jours, un refuge pour animaux de Pasadena (Texas) a organisé un événement dans une chaîne de restaurants pour aider ses chiens à trouver un foyer définitif.

À l’instar de ses congénères, Gertie, une chienne âgée de trois ans, était également de la partie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la journée lui a réservé une très belle surprise.

Crédit Photo : Pasadena, TX Animal Adoption Center

En effet, la boule de poils a attiré l’attention d’un homme, explique l’association sur les réseaux sociaux : «C’était un pasteur et il a contacté une famille de son église qui avait perdu sa chienne, Cookie, depuis un an».

Par miracle, il s’agissait bel et bien de Cookie, pour le plus grand bonheur du personnel. Le jour même, Berenice et Oscar Aldape, les propriétaires de l’animal, se sont empressés de récupérer son adorable toutou.

«Il y avait des sourires, des larmes et des câlins», confie le refuge. «Cookie est de retour chez elle avec sa famille».

Crédit Photo : Pasadena, TX Animal Adoption Center

La chienne a retrouvé les siens

Dans une interview accordée au Houston Chronicle, Berenice Aldape raconte que la disparition du toutou en juin 2021 a bouleversé toute la maisonnée :

«Nous l’avons cherché partout, j’ai sonné à toutes les portes de notre quartier. Nous avons distribué des avis de recherche, des photos et j’ai arpenté les rues en criant son nom, mais elle était introuvable».

Crédit Photo : Pasadena, TX Animal Adoption Center

La mère de famille a également contacté tous les refuges locaux, en vain. À l’époque, une femme pensait avoir trouvé Cookie, mais il s’agissait en réalité d’une fausse alerte.

«J’ai commencé à perdre l’espoir de la retrouver un jour. Elle manquait tellement à notre fils que nous lui avons même offert un chaton». Entre-temps, la chienne avait déjà commencé à séjourner au refuge.

Le jour des retrouvailles, les époux ont tout de suite reconnu le quadrupède.

Crédit Photo : Berenice Aldape

Crédit Photo : Berenice Aldape