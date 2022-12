Voici la photo animalière la plus drôle de l'année, selon les Comedy Wildlife Photography Awards

Chaque année, les Comedy Wildlife Photography Awards récompensent les photographies animalières les plus drôles. Ce cliché d’un jeune lion chutant d’un arbre a été l’heureux élu.

Ce jeudi 8 décembre, le jury des Comedy Wildlife Photography Awards 2022 a rendu son verdict. La grande gagnante du concours de la photo animalière la plus drôle de l’année se nomme Jennifer Hadley.

À voir aussi

Une victoire acquise grâce à son cliché d’un lionceau chutant d’un arbre, offrant un instant d’acrobatie très mal maîtrisée.Intitulée “No so cat-like reflexes”, la photographie a été prise dans le parc national du Serengeti en Tanzanie. Elle montre un jeune lion qui n’a pas tout à fait les mêmes réflexes que ses jeunes cousins, les chats, chutant d’un arbre qu’il tentait de grimper.

Jennifer Hadley

Si on pouvait s’inquiéter de l’atterrissage, la photographe confirme qu’il a su redresser sa chute et retomber sur ses pattes.

Jennifer Hadley a en tout cas savouré son prix, étant une grande fan de ce concours :

“Je pense qu’une partie de ce qui rend ce concours génial est que la plupart de ces photos sont le fruit du hasard et ce fut le cas avec ce jeune lion tombant de l’arbre (...) Personne ne s’attendait à ce que cela se produise et bien sûr nous étions inquiets pour lui après sa chute, mais heureusement comme le font tous les félidés, il s’est redressé juste à temps et a atterri à quatre pattes, et s’est enfui avec ses frères et soeurs. Une fin heureuse pour un malheureux lion encore inexpérimenté”.

La photographe doublement récompensée

En plus du premier prix du concours, ce cliché a également reçu le premier prix de la catégories Créatures terrestres. C’était la bonne année pour Jennifer Hadley car elle a également remporté le prix du public pour une autre de ses photographies intitulé “Talk to Fin’.

Jennifer Hadley

Sur cette photographie, on y voit deux pingouins sur une plage des Malouines, dont l’un semble dire à l’autre : “parle à ma main !”.

Une consécration pour la photographe qui ne boude pas son plaisir : “Je suis honorée d'avoir été nommée comme la grande gagnante du concours ainsi que d'être la lauréate du prix du public. Honnêtement, quand j'ai vu la sélection des photos finalistes, j'étais juste contente d'être parmi eux mais je ne m'attendais pas à gagner. Il y avait tellement de photos d'animaux incroyables et drôles dans le groupe”.

Et nous, on ne se lasse jamais de découvrir chaque année les photos issus de ce concours !