La vidéo d'un ours se baignant sur une plage au milieu des vacanciers devient virale

Alors que des touristes étaient en train de se prélasser sur une plage de Floride, ces derniers ont aperçu un ours nageant dans l’eau au milieu des baigneurs. Après cette petite parenthèse de fraîcheur, l’ursidé s’est enfui en zigzaguant entre les transats et les parasols.

Vous l’ignorez peut-être, mais l’État de Floride (États-Unis) abriterait plus de 4000 ours noirs sur son territoire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’un d’entre eux a causé une petite frayeur à des vacanciers ce dimanche 11 juin.

Alors que ces derniers se trouvaient sur une plage de Destin, ils ont aperçu un ours en train de nager dans l’eau, au milieu des baigneurs, rapporte The Guardian. Armés de leurs smartphones, les témoins de la scène se sont empressés de filmer l’animal avant de poster les vidéos sur les réseaux sociaux.

Sur les images, on peut voir l’ursidé se rafraîchir dans les vagues. Le mammifère a ensuite pris la fuite en direction des dunes, en zigzaguant entre les transats et les parasols. Comme le précise le quotidien britannique, aucune personne présente sur les lieux n’a été blessée.

«J’avais peur que ce soit un requin»

Une chose est sûre : la présence de l’ours a surpris les vacanciers : «J’avais peur que ce soit un requin. Je me suis approché et j’ai d’abord pensé que c’était un chien (…) Je pense que la plupart des gens ont été choqués au lieu d’avoir peur. Personne ne s’attendait à voir un ours dans le golfe du Mexique», a indiqué un père de famille à l’agence de presse Storyfull.

De son côté, Chris Kirby, capitaine de bateau Destin, assure qu'il n’est pas rare de croiser des ours noirs dans cette zone : «Il y a beaucoup d’ours à la base aérienne d’Eglin. Ils traversent la baie à la nage», a expliqué le marin au site Alabama.

Pour le moment, on ignore si le jeune plantigrade a pu regagner son habitat naturel.