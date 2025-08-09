Un chien minuscule fait fuir un ours qui s'est introduit chez sa propriétaire

Malgré sa petite taille, Scout, un spitz nain, a fait fuir un ours qui s’était introduit dans la maison de sa propriétaire à Vancouver.

Ce n’est pas la petite bête qui va manger la grosse. Scout, lui, en est capable. Ce spitz nain (aussi appelé Loulou de Poméranie) a réussi à repousser une bête dix fois plus grosse que lui pour protéger sa maîtresse.

Les faits se sont déroulés lundi 4 août à Vancouver (Canada). Ce jour-là, un ours s’est introduit dans la maison de Kayla Kleine.

Crédit Photo : Caputre d'écran / Fox Weather

Sur les images capturées par une caméra de sécurité, relayées par la chaîne américaine Fox Weather, on voit l’ursidé entrer dans le salon et inspecter la pièce.

Alors qu’il arpente les lieux, l’animal est surpris par Scout. Malgré sa petite taille, le chien de trois ans se précipite sur le prédateur, tout en lui aboyant dessus.

🐶 SMALL BUT MIGHTY: A bear experienced quite a pint-sized fright on Sunday when a Pomeranian chased it out of a home in Vancouver, Canada. https://t.co/TcFbs1v6JZ pic.twitter.com/7iZr5vXkli — FOX Weather (@foxweather) August 8, 2025

« C’est le meilleur »

Le courage du toutou n’a pas manqué de surprendre le mammifère. Celui-ci s’est dirigé vers la sortie en courant pour échapper à la boule de poils.

De son côté, Kayla Kleine tente de retenir son animal de compagnie, sans succès : « Scout, Scout ! Viens ici ! », s’exclame-t-elle.

Scout, quant à lui, poursuit l’intrus jusque dans le jardin. Il faut dire que l’ours a eu la mauvaise idée de lui dévorer son petit-déjeuner.

Crédit Photo : Caputre d'écran /Fox Weather

Dans une interview accordée à Global News, la propriétaire du spitz nain encense son ami canin.

« C’est le meilleur. Il est super câlin et affectueux, mais il est aussi très fougueux et très protecteur envers moi et mon mari », a-t-elle déclaré.

Elle revient ensuite sur ce qu’il s’est passé :

« Il a couru et j’ai vu l’ours sortir en courant de la cuisine. Il l’a chassé de la maison. J’ai alors pris un spray anti-ours (…) J’ai couru dans le jardin. Il l’avait déjà poursuivi jusqu’à la clôture, l’ours était de l’autre côté et il aboyait après lui ».

Elle ajoute :