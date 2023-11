Pour la troisième fois cette année, une chienne retrouve une personne disparue aux côtés des gendarmes

La gendarmerie de Bouliac peut compter sur Gaya ! Cette année, cette chienne a réussi à retrouver la trace de trois personnes portées disparues, leur sauvant la vie.

Gaya est une chienne de race Malinois qui travaille avec les gendarmes de Bouliac, en Dordogne. En binôme avec son maître-chien, elle fait partie du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie et est souvent appelée pour retrouver des personnes disparues.

Les gendarmes ont souvent besoin des chiens pour tenter de retrouver des individus grâce au flair des animaux. Les premières heures sont les plus importantes dans le cadre d’une disparition, et il faut faire vite. En hiver, le froid et la tombée de la nuit peuvent désorienter une personne et cette dernière peut rapidement tomber en hypothermie.

La chienne retrouve une personne âgée

Vendredi 17 novembre, Gaya a réussi à retrouver une personne âgée. Il s’agit d’un nonagénaire qui est parti de son Ehpad sans prévenir le personnel. Grâce à son flair, la chienne a retrouvé l’homme dans les vignes. Transi de froid, le nonagénaire n’avait que quelques égratignures et était toujours en vie.

“Vous m’avez sauvé la vie”, a-t-il immédiatement dit aux gendarmes.

Crédit photo : iStock

Cette année, c’est la troisième fois que Gaya réussit une telle mission. En mai, elle a retrouvé une autre personne âgée qui était allongée dans un bosquet suite à une mauvaise chute et qui n’arrivait pas à se relever. En octobre, Gaya a également retrouvé la trace d’une femme perdue dans la forêt.