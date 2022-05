Grâce à ce panier géant, vous pourrez faire la sieste avec votre chien

Deux étudiants américains ont créé une invention qui va plaire aux passionnés d’animaux : un panier pour chien géant qui permet de se reposer avec son animal de compagnie.

Quand nous avons besoin de réconfort, nous éprouvons parfois le besoin de nous reposer et de faire une petite sieste aux côtés de notre animal de compagnie. Cependant, il n’est pas toujours évident de réaliser cette envie si nous n’avons pas envie que notre chien s’installe sur notre lit ou notre canapé et prenne de mauvaises habitudes.

Crédit photo : Plufl

Grâce à l’invention de deux étudiants américains, il sera bientôt possible de profiter du confort d’un panier pour chien et de se reposer avec son animal de compagnie dans un endroit adapté.

Un panier pour chien géant

Pour la première fois dans le monde, un panier pour chien géant a été fabriqué, afin de laisser assez de place à un humain et son animal de compagnie. Cette invention a été créée par Noah Silverman et Yuki Kinoshita, deux étudiants qui vivent à Seattle, aux États-Unis. Grâce à une campagne de financement, ils ont récolté 274 000 euros avec la participation de 799 personnes et ont pu monter leur projet.

Crédit photo : Plufl

Les deux étudiants se sont inspirés du panier pour chien classique et l’ont adapté en format géant. Ainsi, le panier Plufl permet de se blottir confortablement avec son animal de compagnie. De forme ovale, le panier est très confortable puisqu’il est rembourré avec une mousse à mémoire de forme et des bords en fausse fourrure. Il mesure 1,72 mètres de long sur 1 mètre de large, de quoi s’étendre agréablement. Le panier possède également des sangles et est fourni avec un sac pour être transporté et rangé facilement.

Le but de ce produit est de profiter d’un moment de complicité et de détente avec son chien. Ce panier est idéal pour les amoureux des animaux, mais aussi pour les personnes qui souffrent d’anxiété, car il pourra leur apporter un moment de réconfort.

« C’est vraiment un produit de relaxation anti-stress et anti-anxiété. Nous essayons donc de choisir des oreillers et des tissus pour vous mettre à l’aise lorsque vous l’utilisez », ont déclaré les créateurs du produit.

Crédit photo : Plufl

Le panier est vendu au prix de 367 euros. Les livraisons débuteront dans le mois de juin donc si vous êtes intéressé, il ne reste plus que quelques jours à attendre.