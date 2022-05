Pourquoi vous ne devez surtout pas laisser votre chien dormir avec vous dans votre lit

Aujourd'hui, les chiens font partie intégrante de la vie de leurs maîtres, qui sont de plus en plus nombreux à les laisser dormir dans le lit avec eux. Mais est-ce vraiment une bonne idée de dormir avec votre chien ?

Crédit : Pexels/ Pixabay

Peut-être faites-vous partie des propriétaires d’animaux qui dorment avec leur boule de poils, chien ou chat. Il est vrai que leur présence est relaxante et permettrait, selon plusieurs études, de réduire les troubles du sommeil. De bonnes choses en soi, mais qui présentent pourtant un inconvénient, en particulier si vous dormez avec votre chien.

Votre chien peut être porteur de saletés et de parasites

Crédit : jklugiewicz/ Pixabay

Au risque de vous décevoir, si vous dormez avec votre chien, il faudrait sérieusement songer à stopper cette habitude, certes réconfortante, mais plutôt dangereuse. Tout d’abord, parce que votre chien est plus sale que vous ne le pensez. En dormant avec vous dans votre lit, votre chien laisse donc toutes sortes de résidus (boue, terre, feuilles…) qui se logent dans ses poils ou entre ses coussinets. Sans compter que votre chien bave en dormant et perd aussi des poils et tout cela se retrouve dans votre lit.

Par ailleurs, les parasites comme les puces, tiques ou autres, adorent se loger dans les poils confortables de votre canidé. Ces parasites en profitent alors pour se loger ensuite dans votre lit et sont à l’origine de certaines maladies comme la maladie de lyme, ou même la gale. Les experts préviennent notamment que ces maladies ne sont pas nécessairement détectables chez le chien et invitent ainsi à faire preuve de prudence.

Ainsi, même s’il est compliqué pour vous de vous séparer de votre chien le temps d’une nuit, laissez votre chien dormir confortablement dans son propre lit ou panier pour votre santé.