Taylor Swift fait un incroyable don pour aider les personnes les plus démunies

Taylor Swift a récemment fait un gros don aux banques alimentaires du Royaume-Uni. Une somme qui va permettre de fournir 10 800 repas aux personnes dans le besoin.

Taylor Swift est célèbre pour ses concerts spectaculaires qui attirent des millions de personnes à travers le monde, mais aussi pour sa générosité. Récemment, la chanteuse a fait un énorme don aux banques alimentaires britanniques. Si le montant du don n’a pas été communiqué, l’argent versé va permettre de servir 10 800 repas aux personnes dans le besoin.

Crédit photo : @taylorswift / Instagram

Selon la banque alimentaire du Royaume-Uni, il s’agirait du plus gros don provenant d’une personne jamais reçu.

Fournir des milliers de repas

Avec cet argent, les banques alimentaires britanniques pourront nourrir 1 200 personnes en leur donnant trois repas par jour pendant trois jours.

“Le répit que le don de Taylor nous a donné nous permettra de relever la tête et de déplacer notre attention de la banque alimentaire vers la création d’une opération durable soutenant les personnes qui ont actuellement besoin de notre aide, pour s’attaquer à la cause profonde de la pauvreté et d’un soutien financier, pour les mettre sur la bonne voie afin qu’ils n’aient plus besoin de notre aide”, a indiqué Rachel Biggs, PDG de l’organisation Cardiff Foodbank, au Guardian.

Crédit photo : iStock

Ce n’est pas la première fois que la chanteuse fait un don pour venir en aide aux autres. En août 2016, elle a donné 1 million de dollars aux victimes des inondations en Louisiane. Deux ans plus tard, elle a fait un don conséquent pour aider la lutte contre les agressions sexuelles. En mars 2021, elle a offert 50 000 dollars à une mère de cinq enfants dont le mari est décédé du Covid-19. Plus récemment, fin 2023, la chanteuse a donné 1 million de dollars pour aider les habitants du Tenessee victimes d’une tornade.

Une artiste avec le coeur sur la main.