Un musée dévoile sa statue de cire de Taylor Swift, ses fans sont sous le choc et la trouvent « horrible »

Il est rare qu’une représentation de cire fasse l’unanimité chez les gens. Celle-ci ne fait pas exception à la règle et les fans de la chanteuse ont exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux, non sans humour.

Comme beaucoup d’autres célébrités, Taylor Swift a droit à sa statue de cire. Non pas au musée Grévin ou chez Madame Tussaud mais au Panoptikum Wax Museum, à Hambourg. Comme ses confrères français et britannique, le Panoptikum est un musée de cire. Il a été fondé en 1879 et est le plus ancien d’Allemagne.

Le musée a ajouté sa dernière statue aux 120 déjà présentes et elle est dédiée à la pop star Taylor Swift. Et comme presque à chaque fois, disons que la représentation de la chanteuse n’a pas fait que des heureux. À commencer par ses fans, les Swifties.

Lundi 12 août, le Panoptikum a enfin dévoilé la statue de cire de Taylor Swift. La réaction de ses fans ne s’est pas faite attendre, entre consternation et colère.

Les fans choqués par la statue de leur idole

La statue de Taylor Swift la montre debout, vêtue d’un ensemble bleu à paillettes et de bottes, tandis que la star dessine un cœur avec ses mains. Son visage est plutôt ressemblant. Sauf que les fans ont un autre avis.

Quelques heures après la présentation de la statue, les fans se sont empressés d’évoquer leur désarroi sur le net. « Honnêtement, c'est assez horrible ! C’est un ÉCHEC », écrit une internaute sur Facebook. Lorsque le média On The Red Carpet a demandé aux internautes si la statue était réussie, le constat fut sans appel : « NON ! Le visage a tout faux ! Aucune ressemblance ! », s’insurge une fan. Tandis qu’un autre répond : « Non, mais c'est mieux que d'autres statues que j'ai vu », reconnaît-il.

Malgré la déception, les internautes ont préféré en rire. « Si quelqu'un faisait une statue de cire de moi aussi odieuse, je finirais dans les journaux nationaux », plaisante l’un d’eux. « Ce n'est pas Taylor Swift. Bon sang, ce n'est même pas Aylor Wift », écrit un autre pour souligner la ressemblance ‘à peu près’ de la statue.

Pour se consoler, les fans de Taylor Swift pourront la voir telle qu’elle est puisque la chanteuse est en concert partout en Europe cet été. Sinon, les nombreuses photos qu’elle publie sur ses réseaux sociaux devraient être plus fidèles que cette statue de cire.