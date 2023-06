Les internautes se mobilisent pour sauver une cigogne en danger de mort, le bec coincé dans une canette de soda

Récemment, une cigogne a été aperçue avec le bec coincé dans une canette en Haute-Saône. Depuis, l’animal est en grand danger car il ne peut ni boire ni s’alimenter.

Ce n’est un secret pour personne : les déchets jetés dans la nature constituent un danger pour les animaux, comme le démontre cette triste histoire. Lundi 12 juin, un agriculteur originaire de Charmoille (Haute-Saône) a aperçu et photographié une cigogne avec le bec coincé dans une canette, rapporte L’Est Républicain.

Crédit Photo : Paul Bubba

«Je n’en revenais pas. J’apercevais cette cigogne avec une canette de Coca-Cola coincée dans le bec. Elle tentait de ramasser des insectes avec ses congénères», a indiqué le témoin de la scène au quotidien régional.

Avant d’ajouter : «Selon moi, elle a entré son bec par le tour qui permet de boire et n’arrive plus à le sortir». Face à cette situation, l’agriculteur a essayé de s’approcher de l’animal pour lui venir en aide, sans succès.

Aujourd’hui, le volatile demeure introuvable. Une disparition qui inquiète les spécialistes et les associations. Selon l’Office français de la biodiversité de Haute-Saône, l’oiseau se trouve actuellement en danger car il ne peut plus s’alimenter et s’abreuver. La Ligue de protection des oiseaux estime que «ses chances de se défaire du piège sont faibles». Les spécialistes souhaiteraient le capturer pour pouvoir le sauver.

La vidéo de la cigogne est devenue virale sur le net

Sans réelle surprise, les images de la cigogne sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, et de nombreuses personnalités publiques se sont empressées de demander à la marque américaine d’intervenir.

C’est notamment le cas du journaliste et militant Hugo Clément : «Bonjour Coca-Cola, pouvez-vous aider les ornithologues à sauver cette cigogne, qui a le bec coincé dans l’une de vos canettes ? Il faut déployer les grands moyens sinon elle va mourir», a écrit l’influenceur sur son compte Twitter.

Bonjour @cocacolafr, pouvez-vous aider les ornithologues à sauver cette cigogne, qui a le bec coincé dans l’une de vos canettes ?



Il faut déployer les grands moyens sinon elle va mourir. https://t.co/Qm8oBKCOnU — Hugo Clément (@hugoclement) June 18, 2023

De son côté, le tiktokeur Flooz-Flooz La fripouille a publié une vidéo dans laquelle il fait part de sa colère : «Les agriculteurs sont parfois considérés comme des pollueurs. Regardez ce que vous faites lorsque vous jetez vos papiers dans la nature», s’est indigné l’influenceur haut-saônois.

Contactée par France Inter, la marque américaine de soda a partagé sa tristesse. Elle aurait également contacté la LPO, précise France Bleu.