Hawaï : une plongeuse rencontre un requin-tigre, la vidéo est impressionnante

À Hawaï, une plongeuse est tombée nez-à-nez avec un requin-tigre alors qu’elle s’apprêtait à aller dans l’eau. Sa rencontre a été filmée et la vidéo partagée sur les réseaux sociaux est impressionnante.

Ocean Ramsey est une plongeuse professionnelle et écologiste âgée de 35 ans. Passionnée par les requins, elle est connue dans le monde entier pour son amour envers cette espèce, et elle poste régulièrement des vidéos de ses rencontres avec ces animaux marins sur ses réseaux sociaux.

À travers ses publications, elle apprend aux internautes comment réagir face à un requin et a pour but de dédiaboliser l’espèce.

Récemment, Ocean s’apprêtait à plonger à Hawaï quand elle est tombée nez-à-nez avec un requin-tigre. Cette rencontre a été filmée par son compagnon, et la vidéo est impressionnante.

Un requin-tigre salue la plongeuse

Le requin-tigre est un animal qui mesure entre 3 et 4 mètres, bien que les plus gros spécimens peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres de long et peser 900 kilos. Il s’agit d’un prédateur redoutable muni de puissantes mâchoires et de grandes dents qui mangent des tortues de mer, des autres requins, des poissons, des oiseaux et d’autres mammifères marins. Son côté agressif et imprévisible fait de lui l’un des requins les plus dangereux au monde.

Sur la vidéo filmée par le compagnon d’Ocean, on peut voir la jeune femme à bord d’un bateau, munie d’une combinaison de plongée. Avant de s’immerger, Ocean met la tête sous l’eau pour s’assurer qu’il n’y a aucun danger autour du bateau. Immédiatement, elle sort de l’eau et quelques secondes plus tard, un grand requin-tigre jaillit hors de l’eau.

Un geste inoffensif de la part du requin

Ce requin est une femelle bien connue d’Ocean, qui l’a baptisée Queen Nikki. Au fil du temps, une relation particulière s’est formée entre la plongeuse et l’animal, qui nagent ensemble depuis des décennies. En postant cette vidéo sur ses réseaux sociaux, Ocean a tenu à affirmer que le comportement de Queen Nikki n’était pas du tout une attaque.

« Le message à retenir de cette vidéo est à quel point les requins sont incroyables, a-t-elle déclaré. Nous pouvons coexister, cela doit juste être fait dans le respect de leur rôle important en tant que prédateurs. Ce ne sont pas des monstres. J’ai plongé avec ce requin pendant plusieurs décennies et je ne veux pas que les gens se fassent une mauvaise idée des requins, ou d’elle. »

Comme l’a également précisé la plongeuse, les requins sont des animaux qui méritent d’être protégés. Cependant, plus de 100 millions de requins sont tués chaque année, ce qui a un effet dévastateur sur les écosystèmes.