VIDÉO : un requin pris au piège a été secouru par un plongeur courageux à Hawaï

Le mois dernier, un plongeur a secouru un bébé requin pris au piège dans une ligne de pêche dans les eaux hawaïennes.

Tous les héros ne portent pas de capes, mais certains ont des masques de plongée ! Au mois de mai, Dave Prutow, un instructeur de plongée basé à Hawaï, a sauvé la vie d’un bébé requin pointe blanche.

Le plongeur sauve la vie du requin

Alors qu’il explorait la faune et la flore marine avec des amis, Dave a aperçu le jeune squale au large de la côte nord de Kohala. Le hic ? Le poisson était pris au piège dans une ligne de pêche. Pire encore, l’hameçon de l’appareil était coincé dans la gueule de l’animal.

Crédit Photo : PruMarinePhotography / YouTube

Face à cette situation, le plongeur sous-marin a libéré le requin en coupant la corde à l’aide d’un couteau. Par chance, le sauvetage a été immortalisé en vidéo. Sur les images, on aperçoit Dave Prutow en pleine action.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette mission s’est avérée plus délicate que prévu. En effet, le requin a adopté un comportement agressif lorsque Dave s’est approché de lui. Malgré le danger et le risque de morsure, l’homme a gardé un calme olympien tout au long du sauvetage.

«Ce fut un énorme soupir de soulagement lorsque nous avons vu que la ligne avait finalement été coupée sans que Dave ou le requin ne soient blessés (…)», a indiqué l’un des plongeurs à un média local.

Une fois libéré, le squale s’est éloigné du petit groupe avant de gagner les profondeurs : «Ce requin serait sûrement mort si nous ne l'avions pas rencontré».

Vous l’ignorez peut-être, mais l’archipel volcanique d’Hawaï abrite environ 40 espèces de requins différentes. Depuis le 1er janvier 2022, la pêche aux requins est strictement interdite sur l’île.