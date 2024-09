Hvaldimir, le célèbre «béluga-espion» est mort, en Norvège

C’est une triste nouvelle. Hvaldimir, un béluga célèbre en Norvège, a été retrouvé mort ce dimanche 1er septembre. Selon les théories à son sujet, l’animal aurait servi d’espion à la marine russe par le passé.

C’était une star en Norvège. Le béluga Hvaldimir, repéré pour la première fois en 2019 dans le Grand Nord norvégien, est mort ce dimanche 1er septembre.

Cet animal n’était pas comme les autres. Pour rappel, il portait un harnais autour de sa tête lorsqu'il avait été retrouvé. Les biologistes présents sur place avaient réussi à lui enlever cet objet équipé d’un socle et d’une petite caméra. Sur les lanières, on pouvait lire "Equipment St.Petersbourg", ce qui laissait penser, à l'époque, que ce béluga avait pu être un espion de la marine russe.

Cependant, la Russie n’a jamais confirmé cette hypothèse.

Crédit photo : @marinemind_org / Instagram

Par la suite, ce béluga a dû réussir à s'échapper de son enclos pour vivre dans les eaux norvégiennes. Il a été baptisé Hvaldimir, un jeu de mot associant "hval" (qui signifie "baleine" en norvégien) et le célèbre prénom russe.

"Sa présence nous a appris l’importance de la conservation des océans, et ce faisant, il nous a aussi appris à mieux nous connaître nous-mêmes. Hvaldimir a comblé le fossé entre les humains et les animaux sauvages comme peu de gens peuvent le faire. Il était spécial pour tant de gens et a laissé une marque durable sur tous ceux qui ont eu le privilège de le rencontrer" (ONG Marine Mind)

Le béluga est mort

Malheureusement, Hvaldimir a été retrouvé mort ce dimanche 1er septembre dans le sud-ouest de la Norvège. Il était âgé de 14 ou 15 ans selon les spécialistes. En moyenne, les bélugas peuvent vivre jusqu’à 35 ou 50 ans.

"J’ai retrouvé Hvaldi mort hier alors que je le cherchais, comme d’habitude. Nous avons eu la confirmation qu’il était en vie un peu plus de 24 heures avant de le trouver flottant sans bouger. Nous avons réussi à récupérer sa dépouille et à la placer dans un endroit refroidi, en vue d’une nécropsie par l’institut vétérinaire qui pourra aider à déterminer ce qui lui est réellement arrivé" (Sebastian Strand, fondateur de Marine Mind)

Crédit photo : @marinemind_org / Instagram

Il faudra donc faire preuve d’un peu de patience pour connaître les causes de la mort de Hvaldimir et, peut-être, en savoir plus sur son passé d’espion.