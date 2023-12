Vidéo : il saute de 40 mètres de haut dans l'eau glacée et réalise un record du monde, les images font le buzz

Ce sont des images qui donnent des frissons. Non seulement à cause de la prouesse réalisée mais aussi car l’eau est glacée. Ce saut de la mort, on le doit à un Norvégien qui vient de battre le record du monde.

Ken Stornes est connu des amateurs de sensations fortes. Sur son compte Instagram suivi par 617 000 personnes, le Norvégien, adepte des sauts vertigineux, partage ses prouesses sportives. La dernière en date lui a valu un record du monde et quelques sueurs froides au moment de sauter.

L’athlète bodybuildé se décrit comme un « viking en aventure ». L’homme ne semble avoir peur de rien et a fait du « saut de la mort » sa spécialité. Dans la neige, dans une rivière, dans l’eau glacée ; à 10 mètres de haut ou encore à 40 mètres, rien n'arrête Ken Stornes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ken Stornes (@kenstornes)

Le record du monde du « saut de la mort » se trouve en Norvège

Ce week-end, le Norvégien a décidé de sauter du haut d’une montagne. Sur la vidéo publiée sur son compte Instagram et visionnée près de 40 millions de fois, on y voit Ken Stornes sur le point de sauter.

Il se trouve perché sur une plateforme située à Stryn, en Norvège, à 40,5 mètres de haut. Avant de s’élancer, l’homme, en short par cette température glaciale, jette d’abord une grosse pierre puis saute à son tour avec les bras tendus. Juste avant d’entrer dans l’eau, le Norvégien se met en boule et c’est un gros « boum » que l’on entend.

Ken Stornes vient de battre le record du monde du saut le plus haut, dans son pays. « Nouveau record du monde ! Une fois de plus, nous ramenons le record du monde du saut de la mort en Norvège. C’était fou ! », écrit-il sur le réseau social. Rapidement, sa vidéo incroyable a fait le tour du monde, épatant par la même occasion les internautes qui se demandent comment cela est possible.