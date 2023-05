Il invente un objet révolutionnaire pour se débarrasser des frelons asiatiques en quelques secondes

Ils représentent un véritable fléau pour tous les apiculteurs et donc toute une industrie : les frelons asiatiques ne sont pas les bienvenus en France (ni en Europe, d'ailleurs). Tant et si bien qu'un citoyen a inventé sur le tas un moyen révolutionnaire de s'en débarrasser.

Voilà maintenant plus d'une décennie que le frelon asiatique a envahi nos terres, se propageant telle une trainée de poudre sur toutes les ruches d'apiculteurs. Un puissant cauchemar pour l'industrie du miel notamment, en plus de ne pas être des plus agréables pour l'homme lui-même : il s'agit d'un insecte savant faire preuve d'agressivité quand il se sent menacé. Heureusement, certains se creusent les méninges pour s'en débarrasser le plus efficacement possible.

Source : BeeZen

L'aspirateur mortel

Direction la Gironde à Montussan, où Manuel Augusto a malencontreusement découvert un nid de frelons sous le toit de son domicile. Il y avait de quoi être inquiet et devant cette menace insectoïde, notre homme a laissé parler sa créativité… venue d'un rêve.

"C’est en faisant un rêve, un samedi matin, que j’ai trouvé l’idée. Je me suis vite levé. J’ai déjeuné et je suis allé dans ma cabane de bricolage au fond du jardin. J’ai récupéré tout ce que j’avais qui pouvait me servir !"

Ni une, ni deux, il assemble alors le premier prototype d'un appareil dont l'unique but est d'exterminer les frelons asiatiques. Son fonctionnement est finalement très simple : il s'agit d'un tube télescopique de 3,5 mètres (une fois déployé), muni de multiples lames en son intérieur. À l'extrémité, un aspirateur : il n'y a plus qu'à diriger le tube vers le nid pour déchiqueter efficacement les insectes. Un ustensile simple à utiliser, sans danger pour l'utilisateur et n'usant d'aucun produit chimique.

Une invention remarquée

Pour autant, Manuel Augusto ne pensait pas que son invention serait aussi plébiscitée. Bien sûr, il en avait flairé le potentiel puisque profitant des confinements pour commercialiser son produit. Il monte donc sa société, BeeZen, pour financer et vendre sa trouvaille sous un modèle perfectionné, répondant à toutes les normes nécessaires à une mise sur le marché.

Pour ce faire, Augusto dit s'être impliqué à 100%, de l'ingénierie à la compatibilité en passant par le financement. Il s'est également associé à Benoit Chalmé, un chef d'entreprise de Montussan également.

Non seulement l'objet a trouvé des milliers de preneurs, mais il a aussi été récompensé au concours Lépine avec une médaille d'or en 2023, compétition qui rassemble les meilleures inventions nationales. Une belle success story entrepreneuriale.