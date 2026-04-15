Il emmène son perroquet sous l'eau dans un sous-marin fait maison... et assure que celui-ci était consentant

Direction les Bahamas, où un perroquet a effectué une plongée sous-marine à bord de son submersible sur mesure.

Une balade sous l’océan pour le moins insolite.

Steven Lawyer est l’heureux propriétaire de Bebe, une perruche vert vif aux ailes blanches, au goût prononcé pour l’aventure.

Crédit Photo : Steven Lawyer

Habitué à voyager avec son maître, le petit perroquet a vécu une expérience étonnante lors d’un récent séjour aux Bahamas : il a fait de la plongée sous-marine dans son propre sous-marin.

Un perroquet s’offre une plongée sous-marine

L’animal, qui n’en est pas à sa première escapade riche en adrénaline, a été photographié en train de flotter sous l’eau dans un petit submersible artisanal fabriqué par Steven, rapporte People.

Baptisé la « Bebesphere », l’engin a été conçu à partir d’un récipient alimentaire en plastique et d'une bouteille d’air de paintball.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bebe Bird (@bebebirdparrot)

Steven a récemment emmené Bebe et ce minuscule véhicule aux Bahamas, où l’oiseau a accompagné son maître lors d’une excursion sous-marine, confortablement installé dans son nid aquatique.

« Il y est entré de lui-même, et il a aimé ça. Je suis sûr qu’il recommencera avec moi. Il préfère ça plutôt que, vous savez, rester sur le rivage dans une cage ou dans un Airbnb », raconte Steven dans les colonnes du Washington Post.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le petit perroquet n’a pas froid aux yeux. Par le passé, Bebe s’est déjà illustré en ski, à vélo ou encore en parachutisme.

La PETA dénonce une opération de buzz

La suite après cette vidéo

Publiées sur Instagram, les images montrant l’animal à bord de son sous-marin sont devenues virales, accumulant plus de 4 millions de vues, plus de 600 000 « likes » et des milliers de commentaires.

Sous la publication, l’organisation de défense des animaux PETA a exprimé son inquiétude quant au bien-être du volatile :

« Il te fait confiance au point de te confier sa vie, et tu l’as forcé à aller sous l’eau dans un minuscule contenant pour faire des vues », a écrit l’association.

Crédit Photo : Steven Lawyer

Si certains internautes ont estimé que cette expérience était inutile, d’autres ont déclaré faire confiance au propriétaire de Bebe, estimant qu’il est celui qui connaît le mieux l’animal.

Le propriétaire de l’oiseau se défend

De son côté, Steven a tenu à rassurer les utilisateurs les plus inquiets. Il assure avoir effectué plusieurs tests avant d’embarquer sa perruche sous l’eau.

Il a d’abord vérifié le bon fonctionnement des mécanismes du sous-marin, puis placé Bebe dans la capsule pour un essai d’immersion dans l’évier de la cuisine, afin de s’assurer que le perroquet ne montrait aucun signe de détresse.

Crédit Photo : Steven Lawyer

L’expédition maritime, qui lui a permis d’observer de près poissons tropicaux et faune marine, n’a duré qu’une quinzaine de minutes.

À la surface, Bebe a découvert la mer sous un autre angle, en planant au-dessus des vagues, avant de rejoindre son humain sur le rivage.

« Il avait mangé et bu avant d’y aller (…) Il n’était pas stressé », a conclu Steven.

Le ton est donné !