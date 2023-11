«C'est un héros» : ce perroquet a sauvé ses propriétaires d'un incendie grâce à son intelligence

En Bretagne, un couple a été réveillé en pleine nuit par son perroquet qui a eu un très bon réflexe pour les prévenir qu'un incendie se déclarait dans leur maison.

En Bretagne, Virginie et Gilles vivent avec leur perroquet, Baby, âgé de 6 ans. Le 5 novembre dernier, le couple a été réveillé en pleine nuit par l’oiseau aux alentours de 5 heures du matin. Affolé, le perroquet toussait et répétait sans cesse : “Ouh c’est chaud, oh là là c’est chaud, c’est chaud !”

Le comportement du perroquet a immédiatement interpellé le couple car habituellement, Baby ne parle jamais la nuit et reste totalement silencieux. Gilles s’est alors levé pour comprendre l’attitude de l’oiseau quand il a senti une odeur suspecte, “comme si on avait brûlé un pneu dans la maison”. Il a remarqué que l’odeur venait du mur derrière le lave-vaisselle et a compris qu’il s’agissait d’un début de feu électrique. Immédiatement, Gilles a appelé les pompiers.

Le perroquet sauve la vie de sa famille

Le lave-vaisselle était en train de prendre feu et en arrivant sur place, les pompiers ont été amusés d’apprendre que c’était le perroquet qui avait donné l’alerte.

Crédit photo : iStock

“Ils nous ont dit que c’était quand même une histoire de dingue ça, d’être prévenus par le perroquet. Ils nous ont dit qu’on lui devait une fière chandelle car avec les vapeurs, on aurait pu y passer. Si Baby ne nous avait pas sortis du lit, on aurait fini par s’asphyxier. Peut-être qu’on ne se serait pas réveillés, et si on n’avait pas débranché ce fameux lave-vaisselle, ça aurait fini par cramer. On peut dire que Baby nous a sauvé la vie, c’est un héros”, a affirmé Valérie.

Une belle histoire qui démontre le comportement étonnant des perroquets car cette nuit-là, Baby n’a pas simplement répété ce qu’il entendait mais a fait preuve d’imagination pour prévenir ses propriétaires.