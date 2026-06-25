Apparue il y a 400 millions d'années, cette mystérieuse espèce de « requin fantôme » vient seulement d'être découverte au large du Costa Rica

Avis aux passionnés de faune sous-marine : une nouvelle espèce de « requin fantôme » a été découverte au large du Costa Rica.

Les profondeurs des océans n'ont pas fini de révéler leurs secrets.

Alors que le requin-lutin, surnommé le « requin préhistorique », fait parler de lui, les scientifiques ont identifié une nouvelle espèce sous-marine pour le moins fascinante, rapporte le média The Tico Times.

Une nouvelle chimère surnommée « requin fantôme »

Cette découverte a été faite par une équipe de scientifiques dans les eaux du Pacifique au large du Costa Rica. Celle-ci met en lumière l’immense part inexplorée de la biodiversité marine du pays.

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La nouvelle espèce, Rhinochimaera costaricana, appartient à un groupe méconnu de poissons cartilagineux appelés chimères au long nez, parfois surnommées « requins fantômes ».

Bien qu’elles soient apparentées aux requins et aux raies, les chimères forment une lignée à part, apparue il y a plus de 400 millions d’années.

Publiée ce mois-ci dans la revue spécialisée Zootaxa, l’étude s’appuie sur trois spécimens mâles collectés dans le Pacifique costaricien entre 2000 et 2023 pour décrire cette espèce. Les individus ont été trouvés à des profondeurs comprises entre 390 et 787 mètres.

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Des caractéristiques uniques

Les chercheurs ont comparé 49 caractéristiques physiques des trois spécimens étudiés avec celles de plus de 90 individus appartenant aux trois espèces de Rhinochimaera déjà connues, une analyse qui a permis de confirmer qu’il s’agissait bien d’une nouvelle espèce.

Ils ont alors constaté que les poissons du Costa Rica présentaient « une combinaison unique de caractéristiques » : un museau raccourci, des structures dorsales plus développées, un espace plus marqué entre les nageoires et moins de tubercules le long de la queue.

Crédit Photo : Naidely Valeria Vidaurre Quesada

Selon les scientifiques, les nouvelles technologies et les outils génétiques permettent désormais d’identifier des espèces qui auraient autrefois pu être confondues avec des groupes déjà connus.

Cette trouvaille montre que les profondeurs de l'océan Pacifique abritent encore de nombreux secrets et que de nouveaux animaux restent à découvrir.

Crédit Photo : Naidely Valeria Vidaurre Quesada

À noter que l’espèce a été baptisée Rhinochimaera costaricana en hommage au Costa Rica, où les spécimens ont été collectés.