Les photos de ces deux lapins en train de se battre sont juste exceptionnelles

Les lapins ont beau être des animaux que chacun d’entre nous est habitué à voir, ils peuvent également donner des images extraordinaires quand on sait comment les photographier.

Et justement, le duo de photographes japonais Takayuki Nakamura et Moya Nakamura est spécialisé dans l’approche de ces animaux. Connus professionnellement sous le nom de « Uta », ils ont récemment pris une série de photos mettant en scène une confrontation de lapins particulièrement épique. Ils comparent ce moment à une scène tout droit sortie d’un film d’action. Bien que les lapins soient généralement considérés comme des créatures mignonnes et câlines, ils peuvent aussi avoir un sacré tempérament.

Des photos de lapins uniques

De plus, si l'on en croit ces photos, ces créatures à queue de coton pourraient donner du fil à retordre aux maîtres d'arts martiaux les plus doués. En effet, les images montrent les deux lapins suspendus dans les airs en train de se donner des coups de poing et des coups de pied. Au vu de l'échange, l'un des lapins semble sortir vainqueur après avoir donné ce qui semble être un impressionnant coup de pied latéral. Et les clichés n'auraient pas pu être mieux réussis pour immortaliser cet échange énergique.

Génial, n’est-ce pas ?