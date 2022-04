36 ans après la catastrophe de Tchernobyl, ces 12 photos prouvent que la nature a repris ses droits

Alors que la tristement célèbre catastrophe de Tchernobyl fête ses 36 ans, la nature a profité des années pour reprendre ses droits sur cette zone inhabitée. Depuis, la zone s'est transformée, comme le prouvent ces 12 photos avant/après.



Crédit : DeSid/ iStock

À voir aussi

La catastrophe nucléaire de Tchernobyl a eu lieu le 26 avril 1986. Ce jour-là, le réacteur numéro 4 de la centrale ukrainienne explosait, libérant une quantité faramineuse de matières radioactives dans l’atmosphère. Cette catastrophe est devenue la pire catastrophe nucléaire du XXème siècle. Se faisant, de fortes quantités de radioactivité se sont disséminées non seulement dans les alentours, mais aussi partout en Europe, arrivant jusqu’en France.

À Tchernobyl, une zone d’exclusion d’un périmètre de 30 kilomètres autour de la centrale nucléaire fut établie. Cette zone, particulièrement concentrée en matières radioactives, est extrêmement dangereuse pour les écosystèmes qui y vivent, entraînant notamment des modifications génétiques.

36 ans plus tard, des éléments nocifs comme le césium 137 subsistent encore. Les chercheurs de l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire), chargés d’évaluer les conséquences de la catastrophe sur l’environnement, estiment qu’à peine plus de 50% de la quantité de césium 137 a diminué. Il faudrait encore plusieurs années pour qu’il disparaisse complètement.

La nature reprend ses droits à Tchernobyl, 36 ans après

Si le site reste encore dangereux mais bien moins qu’il y a trente ans, la nature reprend quant à elle ses droits. Sa force lui permet de redonner un semblant de vie à la zone meurtrie. Elle montre aussi que malgré les pires catastrophes, la nature est résiliente et revient toujours, peu importe le temps qu’elle prend.

Alors, à quoi ressemblent aujourd’hui les paysages de la zone d’exclusion de Tchernobyl ? 36 ans plus tard, découvrez l’évolution du site et de la nature en photos.

1.

Crédit : earthlymission

2.

Crédit : Pinterest

3.

Crédit : earthlymission

4.

Crédit : Darmon Richter (à gauche) et Petr Vyhovsky (à droite)

5.

Crédit : earthlymission

6.

Crédit : Darmon Richter (à gauche) et Pripyat-City-ru

7.

Crédit : earthlymission

8.

Crédit : Darmon Richter (à gauche) et Sergey Yakunin (à droite)

9.

Crédit : earthlymission

10.

Crédit : Darmon Richter (à gauche) et Sergey Yakunin (à droite)

11.

Crédit : earthlymission

12.

Crédit : thetripgoeon.com