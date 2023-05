“La patience est la clé” : il fait poser 30 chiens pour une photo d'anniversaire

À Miami, un dresseur canin a fait les gros titres avec une photographie d’anniversaire sur laquelle il a réussi à faire poser trente chiens, lui permettant de gagner un concours de voisinage.

“Cela a toujours été amusant de les faire rester immobiles pendant qu’ils regardent la caméra. C’est toujours un défi pour lequel nous sommes prêts”. Ces propos sont ceux de José Soares, un dresseur canin habitant à Miami et qui peut se réjouir du résultat de sa photographie.

Crédit : Jose Soares

Participant à un concours de photo de voisinage, appelé “Nextdoor’s 2023 #LoveYourNeighborhood Photography Competition”, il a réussi l’exploit de faire poser trente chiens dans son jardin à l’occasion d’un anniversaire pour un excellent cliché.

Le réseau de voisinage, qui s’étendait dans de nombreux quartiers de Miami, a regroupé plus de 35 000 photographies, réparties en cinq catégories : #NeighborhoodCreatures, #NeighborhoodsEverywhere, #NeighborhoodFans, #NeighborhoodFaves, and #NeighborhoodGems.

“La patience est la clé”

Grâce à sa photographie, Jose Soares a remporté le premier prix de la catégorie #NeighborhoodCreatures avant de remporter le premier prix du concours : “On fait des photos de groupe depuis plusieurs années. On adore travailler avec la meute et c’est toujours amusant de les faire se tenir immobiles pendant qu’ils regardent la caméra (...) Les propriétaires adorent ça”, indique le dresseur canin à People.

Crédit : Jose Soares

Mais comment réussit-il à discipliner autant de chiens au même instant ? Jose Soares, qui travaille avec sa compagne Sandra Alvarez, raconte les dessous de son travail : “Normalement, l’un de nous tient la meute pendant que l’autre les assied un par un, et après que chacun soit en position, on prend la photo. Tous les chiens n’ont pas reçu d’entraînement donc des fois ça prend plus de temps car ils sont incapables de rester en place, alors la patience est la clé”.

En réalité, la photo gagnante du concours n’a pas été prise un en une seule fois. Preuve de la difficulté de l’exercice, il a fallu 18 essais à José Soares pour avoir la photo parfaite. Évidemment, le cliché des trente chiens tranquillement assis, fixant la caméra, est rapidement devenu viral sur internet.