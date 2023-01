Voici les plus belles photos de chiens de 2022, récompensées au Dog Photography Awards

Alerte mignonnerie ! L’édition 2022 du Dog Photography Awards vient de dévoiler les noms des lauréats du concours de photographie.

Vous l’ignorez peut-être, mais le Dog Photography Awards est un concours de photographie canine qui a été créé en 2021.

Comme le précise le site officiel de l’évènement, la compétition vise à récompenser les plus belles photos de nos compagnons à quatre pattes. Mais ce n’est pas tout ! Depuis deux ans, son objectif est de promouvoir le talent des photographes issus des quatre coins de la planète.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le concours est très populaire. Il faut dire que ce dernier est ouvert aux photographes amateurs et professionnels. Toujours selon le site, la compétition se divise en quatre catégories : «portrait et paysage», «en action», «en studio» ou encore « chiens et personnes».

Des photographies canines à couper le souffle

Cette année, les organisateurs du concours, Audrey Bellot et Claudio Piccolo ont reçu plus de 1400 candidatures de 50 pays différents. Une chose est sûre : l’édition 2022 a réservé de belles surprises aux membres du jury.

Les clichés sélectionnés et récompensés nous rappellent à quel point les chiens sont des animaux merveilleux. Sans plus tarder, découvrez si ci-dessous les lauréats de l’édition 2022. À noter que ces derniers recevront un chèque de 500 euros.

Catégorie « Portrait et Paysage »

1ère place : Dalia Fichmann

Crédit Photo : Dalia Fichmann

2ème place : Sophia Hutchinson

Crédit Photo : Sophia Hutchinson

3ème place : Joanne Liu

Crédit Photo : Joanne Liu

Catégorie « En action »

1ère place : Francesco Junior Mura

Crédit Photo : Franseco Junior Mura

2ème place : Kjara Kocbek

Crédit Photo : Kjara Kocbek

3ème place : Julia Haßelkuß

Crédit Photo : Julia Haßelkuß

Catégorie « En studio »

1ère place : Su Kaye

Crédit Photo : Su Kaye

2ème place : Jane Thomson

Crédit Photo : Jane Thomson

3ème place : Daniela Schmid

Crédit Photo : Daniela Schmid

Catégorie « Chiens et Personnes »

1ère place : Sabrina Theden

Crédit Photo : Sabrina Theden

2ème place : Sarah Ebner

Crédit Photo : Sarah Ebner

3ème place : Russell Charters

Crédit Photo : Russell Charters