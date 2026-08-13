Il sauve la vie d'une femme de 58 ans après une attaque d'alligator, elle finit amputée

En Floride, un homme à bord de son bateau a sauvé une femme attaquée par un alligator dans une rivière.

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La victime, Dina Spann, 58 ans

Une sortie estivale a viré au drame pour une Américaine : alors qu’elle se trouvait dans une rivière, la femme a été violemment attaquée par un alligator et a failli perdre la vie. L’intervention d’un homme à bord de son bateau lui a permis de survivre.

Une nageuse attaquée par un alligator en Floride

Les faits se sont déroulés dans l’après-midi du samedi 8 août, sur la Silver River, en Floride, rapporte Fox 35. Que s’est-il passé ?

Selon nos confrères, Dina Spann, 58 ans, nageait dans l’eau après fait du paddle en famille lorsqu’elle a été prise pour cible par un alligator de trois mètres de long. Malgré la puissance du reptile, elle utilisé sa pagaie pour le repousser, en vain.

Cette scène est devenue encore plus cauchemardesque lorsque le prédateur a saisi sa proie par le bras avant de l’entraîner sous l’eau.

Un alligator la gueule ouverte dans les eaux de FlorideCrédit Photo : iStock

Au même moment, John Gamache, un plaisancier, déjeunait avec son père, non loin du lieu de l’attaque. Ils ont alors entendu des cris de détresse. Comme l’eau était cristalline, les deux hommes ont immédiatement repéré le danger.

« J’ai regardé en amont, à quelques dizaines de mètres, et j’ai vu la tête d’un alligator émerger de l’eau et foncer à toute vitesse vers les nageurs », a expliqué John Gamache.

Face à l’urgence de la situation, il s’est dirigé vers le groupe à toute vitesse. À son arrivée, l’alligator a fait fuir l’animal grâce au bruit du bateau. Il a alors aperçu plusieurs nageurs en difficulté, ainsi que la victime grièvement blessée, qui s’accrochait à une planche de paddle.

La victime, Dina Spann, 58 ansCrédit Photo : Dina Spann

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Grièvement blessée, elle doit subir une amputation

Grâce à son sang-froid, John Gamache a pu agir rapidement : il a confectionné un garrot de fortune à l’aide d’une corde de l’embarcation pour limiter le saignement.

« C’était une blessure terrible, les os étaient saillants, il y avait du sang partout. De toute évidence, chaque minute comptait », se souvient l’Américain.

Il a ensuite emmené la femme sur le rivage, où elle des secouristes l’attendaient. Conduite d’urgence à l’hôpital, elle a dû subir une amputation du bras droit avant de regagner son domicile dès le lendemain. L’alligator responsable de l’attaque a depuis été capturé et retiré de la zone, ont indiqué les autorités.

Dina Spann avec son fils, Zach Guerrina (à gauche), et une autre personne sur une photo Facebook de 2026Crédit Photo : Dina Spann

John Gamache, qui fréquente la région de Silver Springs depuis toujours, a souligné qu'il n'avait jamais été témoin d'une attaque d'alligator à cet endroit auparavant. La famille de Dina Spann l’a contacté par téléphone pour le remercier.

« Nous avons discuté un moment. C'était touchant de les entendre exprimer leurs émotions. Nous sommes heureux que tout se soit aussi bien passé. Il n’y a eu qu’une seule victime, et rien de plus », a-t-il déclaré.

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Floride

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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