Un nouveau prédateur terrifiant a été découvert dans les profondeurs de l'océan

Des chercheurs ont récemment découvert une nouvelle forme de vie à plus de 8 000 mètres sous la surface de l’océan. Pourtant petite, cette espèce est un prédateur terrifiant.

Les profondeurs des océans ont encore de nombreux secrets à nous dévoiler. En effet, nous avons exploré seulement 5% des profondeurs océaniques et notre connaissance de cette zone de la Terre est très faible. En décembre dernier, des chercheurs ont découvert une créature terrifiante dans les profondeurs de l’océan. De nombreuses espèces insoupçonnées vivent dans les abysses.

Crédit photo : iStock

Récemment, un nouveau prédateur a été découvert dans la fosse d’Atacama, située au large du Chili et du Pérou. Selon Science et Vie, cette fosse est l’une des plus profondes du monde et regorge d’espèces encore inconnues. Comme cette zone est très obscure, les explorations y sont très difficiles. Mais à force de faire preuve de curiosité et de ténacité, des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce : le Dulcibella camanchaca, un animal qui ressemble à une crevette.

Un prédateur redoutable

Bien qu’il ne mesure que 4 centimètres, il s’agit d’un prédateur féroce. Cette espèce vit dans l’obscurité la plus totale, à 8 000 mètres sous la surface de l’océan. Comme l’explique Science Post, elle chasse ses proies grâce à ses appendices préhensifs qui lui permettent d’attraper d’autres espèces dans l’obscurité la plus totale. Elle possède également un exosquelette impressionnant et peut supporter des pressions 800 plus fortes que celle de la Terre.

Crédit photo : Trends Digest / YouTube

Les ressources alimentaires du Dulcibella camanchaca sont limitées puisque cette espèce se nourrit de la matière organique qui descend dans les profondeurs.

“Nous lui avons donné ce nom d’après le mot “obscurité” dans les langues andines, afin de refléter l’environnement obscur où il chasse”, a déclaré Johanna Weston, codirectrice de l’étude à la Wood Hole Oceanographic Institution, à Glass Almanac.

Quatre spécimens de cette espèce ont été capturés par les chercheurs pour les analyser. Les scientifiques espèrent que cette découverte pourra nous en apprendre davantage sur les formes de vie qui se trouvent dans les profondeurs océaniques. Par la suite, d’autres explorations seront menées dans la fosse d’Atacama afin d’en apprendre encore plus sur la vie dans les océans.