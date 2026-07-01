Une femme de 31 ans déchiquetée et tuée par un alligator alors que son petit ami essaie désespérément de la sauver

En Floride, une femme a été tuée par un alligator fin juin dans un parc, sous les yeux de son compagnon, qui a tout tenté pour la sauver.

Un terrible drame s'est produit le dimanche 28 juin dans la Little Big Econ State Forest, une vaste zone naturelle protégée située au nord-est d'Orlando, en Floride.

Alors qu'elle effectuait une randonnée, une femme de 31 ans a été violemment attaquée par un alligator, rapporte le site LADbible.

Une randonneuse attaquée par un alligator en Floride

La victime, Brittany Clark, une habitante de la région, randonnait avec son compagnon, Chance Allison, et un ami lorsqu'ils ont décidé de faire une halte pour se baigner dans la rivière Econlockhatchee.

Le trio se trouvait dans environ un mètre d'eau, à genoux, lorsqu'un alligator a soudainement surgi. Le reptile a mordu Brittany aux deux bras. Le coup de mâchoire a été si violent que l’un d’eux a été arraché.

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Son petit ami est intervenu pour lui venir en aide et a tenté de repousser le prédateur.

« Son compagnon, Chance, a saisi l'alligator pour essayer de lui faire lâcher prise, mais tous deux ont alors été entraînés sous l'eau », indique le rapport du médecin légiste.

Après plusieurs minutes de lutte, il est parvenu à ramener Brittany vers la rive, grièvement blessée. Il a aussitôt commencé un massage cardiaque, tandis que leur ami alertait les secours.

Transportée à l’hôpital, la trentenaire a succombé à ses blessures en chemin, a déclaré lundi Chad Weber, porte-parole de la Commission de conservation de la faune et de la flore de Floride, lors d’une conférence de presse.

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La famille de la victime lui rend hommage

Selon l’organisme, l'enquête n'a révélé aucun élément susceptible d’avoir provoqué l’animal. L’attaque pourrait s’expliquer par le faible niveau de l’eau ou par un comportement territorial, fréquent chez les alligators.

Les autorités ont indiqué que deux spécimens, l'un mesurant environ 3,70 mètres et l'autre près de 4 mètres, ont été capturés sur place puis abattus. Des prélèvements ADN ont été effectués afin de déterminer lequel des deux est responsable de l’incident.

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La famille de la victime lui a rendu hommage dans la presse locale. Son frère aîné, Nick, a déclaré à la chaîne Fox 35 :

« C’était une personne extraordinaire. Elle était gentille et toujours prête à aider ceux qui en avaient besoin », a-t-il confié.

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Le sentier de randonnée où s’est produit ce drame a été fermé jusqu’à nouvel ordre.

La Commission de conservation de la faune et de la flore de Floride rappelle que les attaques d’alligators contre des humains restent rares dans l’État. D’après un rapport publié en 2022, on y recense en moyenne environ huit morsures par an. Depuis 1948, 26 personnes ont perdu la vie à la suite de telles attaques.