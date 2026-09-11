Ils opèrent une femme de 82 ans pour une occlusion intestinale... et découvrent un cloporte vivant dans son ventre

En Italie, des médecins ont opéré une femme pour une occlusion intestinale. Durant l’intervention, ils ont découvert qu’un être vivant s’était logé dans son ventre.

À Bologne, en Italie, une femme âgée de 82 ans a récemment été admise à l’hôpital. Depuis quatre jours, elle se plaignait de douleurs abdominables de plus en plus fortes, de constipation, de nausées et de vomissements. Son ventre était également distendu et sensible.

À l’hôpital, les médecins lui ont fait passer un scanner. L’examen a révélé que l’octogénaire souffrait d’une occlusion intestinale car un élément solide bloquait l’intestin du côté droit, comme le rapporte la revue médicale BMJ Case Reports. Ainsi, les médecins ont opéré la patiente pour retirer ce qui était coincé dans son ventre. Dans ce genre de situation, les obstacles peuvent être surprenants, comme lorsque ces médecins ont trouvé une brosse à dents dans le ventre d’un patient.

Un insecte dans l’intestin

Cependant, les chirurgiens italiens ont eu une autre surprise puisque quelque chose de vivant se trouvait dans le ventre de la patiente, coincé dans une masse végétale compacte de plus de 5,5 centimètres.

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En effet, les médecins ont trouvé un cloporte vivant dans l’intestin de la femme. Si l’insecte a réussi à survivre, c’est parce qu’il était protégé par un phytobézoard, une masse solide de végétaux non digérés qui s’accumulent dans l’estomac. Ainsi, la petite bête a échappé aux acides et enzymes digestifs, enveloppée dans ces végétaux. Il a également survécu en se nourrissant de ces fibres en décomposition.

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Un fruit ou un légume mal lavé

Bien que ce genre de cas reste rare, ce n’est pas la première fois que des médecins découvrent un animal vivant dans le corps d’un patient. Le mois dernier, des chirurgiens ont trouvé une larve de 8 centimètres dans le cerveau d’une femme.

Mais comment le cloporte s’est-il retrouvé dans le ventre de cette patiente ? Selon les professionnels de santé, il a pu être ingéré accidentellement lorsque la femme a mangé un fruit ou un légume mal lavé. Cette dernière s’est quant à elle bien remise de l’opération et a rejoint une maison de retraite après sa sortie. Nul doute qu’elle fera désormais très attention à ce qu’elle mange !