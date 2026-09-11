Du haut de ses 2,02 mètres, Hugo décroche le titre du « plus grand cheval du monde »

Du haut de ses 2 mètres au garrot, Hugo décroche le titre du « plus grand cheval du monde » décerné par le Guinness World Records.

Suivez-nous sur Google pour ne rien manquer de l’actualité Demotivateur

Une taille qui a de quoi donner le tournis !

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Hugo est une véritable star au Royaume-Uni, son pays natal. La raison ? Ce cheval de race Shire âgé de quatre ans est devenu le plus grand équidé vivant de la planète.

Le cheval mesure 2,02 mètres au garrot

Comme le rapporte la BBC, Hugo atteint les 2,02 mètres au garrot. Originaire de Towcester, une ville historique du centre de l’Angleterre, il a été mesuré par un vétérinaire pour le Guinness World Records.

Résultat : le cheval a ainsi reçu son titre. Selon son propriétaire Brett Masters, qui possède un élevage de chevaux Shire, Hugo n’a pas fini sa croissance.

Crédit Photo : Paul Michael Hughes/Guinness World Records

Par ailleurs, il lui reste encore du chemin à parcourir avant de battre le record détenu par l’un de ses congénères, Samson. L’animal culminait à 2,20 mètres en 1850. De son côté, l’éleveur assure que son cheval va continuer à grandir.

« Il lui reste encore trois années de croissance, il ne s’arrêtera pas avant environ huit ans et demi, ce n’est encore qu’un bébé », expliqué Brett Masters à nos confrères britanniques.

Une chose est sûre, Hugo est traité comme un prince. Au programme : chouchoutage, alimentation saine et soins vétérinaires réguliers.

« Il consulte un chiropracteur, reçoit des massages, le dentiste lui rend visite tous les six mois et le vétérinaire le surveille de près car ses cartilages de croissance sont particulièrement actifs », explique-t-il.

Crédit Photo : Tove Valley Shire Horses

Avant d’ajouter :

« Il reçoit des compléments alimentaires et suit un régime alimentaire strict ».

La suite après cette vidéo

« Il mène une vie cinq étoiles »

Vous l’ignorez peut-être, mais le Shire est une race de chevaux de trait originaire du centre de l’Angleterre réputée pour ses mensurations gargantuesques.

Selon la BBC, il est apparu pour la première fois au XVIIIe siècle afin de répondre aux besoins liés aux nouvelles technologies agricoles.

« Puis la révolution industrielle est arrivée, nécessitant des chevaux encore plus grands pour tirer des charges de plus en plus lourdes transportées sur les péniches des canaux jusqu’aux usines et aux manufactures britanniques du XIXe siècle », détaille le site britannique.

Crédit Photo : Tove Valley Shire Horses

Aujourd’hui, il ne resterait plus que 212 spécimens, selon le UK Rare Breeds Survival Trust (RBST), ce qui rend Hugo encore plus spécial. Selon son propriétaire, il n’avait aucune idée qu’il était « anormalement grand ».