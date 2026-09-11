Ils font euthanasier leur chatte gravement malade et découvrent qu'elle est toujours en vie 18 mois plus tard

Aux États-Unis, une famille a vécu un ascenseur émotionnel en découvrant que sa chatte, qu’elle pensait avoir fait euthanasier en raison de son état de santé, était toujours en vie 18 mois plus tard.

Bah chat alors !

Une famille américaine, qui avait pris la lourde décision de faire euthanasier sa chatte gravement malade dans une clinique vétérinaire, est tombée des nues en apprenant que celle-ci était encore vivante plus d’un an après.

Fait encore plus surprenant : la boule de poils a été maintenue en vie en secret par un membre du personnel. Sous le choc, les propriétaires de l’animal ont saisi la justice, rapporte le magazine People.

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Une famille fait euthanasier sa chatte gravement malade…

Cette histoire invraisemblable remonte au 14 février 2025. Ce jour-là, Brian Jagt accompagne, le cœur lourd, Annie, sa chatte de 19 ans qu’il avait adoptée en 2006, à Senoia Animal Hospital and Pet Resort, à Senoia, en Géorgie.

Sur place, il s’apprête à faire ses adieux à sa compagne à quatre pattes qui a tant compté pour lui. Et pour cause : elle souffre de plusieurs problèmes de santé liés à son âge avancé : perte d’appétit, sang dans ses urines, désorientation, difficultés à sauter et autres signes évoquant une forme de démence.

Pour la famille Jagt, le constat est sans appel : Annie approchait de la fin de son existence.

« Elle était très malade et, honnêtement, je me sentais coupable de l’avoir gardée avec moi aussi longtemps. Il était évident qu’elle était arrivée au terme de sa vie (…) », raconte Brian au Newnan Times-Herald.

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En constatant son état, il a signé l’autorisation d’euthanasie et payé 300 dollars (environ 250 euros) pour la procédure, ainsi que la crémation.

Après lui avoir dit au revoir pour toujours, Brian pensait qu’Annie était décédée. Le dossier de la clinique indiquait d’ailleurs qu’elle était morte le 14 février 2025.

La famille était loin de se douter que son deuil allait prendre une tournure pour le moins inattendue…

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… et découvre qu’elle a été maintenue en vie pendant plus d’un an

Au printemps dernier, Courtney Bassin, une amie proche de Brian, a commencé à travailler au sein de cette clinique. Elle a alors reconnu la chatte des Jagt avant de les en informer. Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ?

À l’époque, lorsque Brian avait déposé Annie, il est reparti sans assister à l’euthanasie, car cette épreuve était trop difficile. Les membres du personnel auraient finalement décidé de ne pas piquer la chatte, estimant que cet acte n’était pas nécessaire.

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Aussi fou que cela puisse paraître, l’établissement n’a pas jugé bon de prévenir la famille, et une employée a récupéré la boule de poils pour s’occuper d’elle. Annie a même continué à recevoir des soins vétérinaires durant près d’un an et demi.

Les propriétaires du chat ont alerté la police avant de déposer plainte pour vol. De son côté, la clinique a aussitôt reconnu les faits et admis avoir « manqué à son devoir d’honorer la confiance que la famille avait placée en elle ».

« Nous avons traité l’incident en interne et renforcé nos politiques afin de garantir que les décisions de nos clients concernant leurs animaux de compagnie soient toujours respectées », a-t-elle indiqué.

L’hôpital a depuis remboursé les Jagt, et Annie a été euthanasiée le 13 août dernier.

« Le plus dur dans tout ça, c’est qu’elle a cru qu’on l’avait abandonnée à la clinique. C’est ce qui me hante. Elle a cru qu’on l’avait laissée là », regrette Brian.

À noter que la famille ne compte pas engager de nouvelles poursuites contre l’hôpital vétérinaire.